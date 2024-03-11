موعد تسجيل التوجيهي المنزلي 2024 الأردن والأوراق المطلوبة

تستعد وزارة التربية والتعليم في الأردن لاستقبال طلبات التسجيل في امتحان التوجيهي للعام 2024، حيث تم الإعلان عن فترة التسجيل اعتبارًا من الإثنين 11 مارس 2024 وحتى الخميس 21 مارس 2024،وأيضا تسجيل امتحان الثانوية العامة للطلاب النظاميين لنفس العام، عبر إعلان رسمي على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وحددت الوزارة رسوم التسجيل وطريقة الدفع المطلوبة لإتمام عملية التسجيل، وسوف نتناول معكم التفاصيل في الأسطر القليلة القادمة، لذا يرجي متابعتنا.

موعد تسجيل التوجيهي المنزلي 2024 الأردن

أوضحت الوزارة تاريخ بدء تسجيل امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2024، والذي سيبدأ صباح يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024، يمكن للتالية تسجيل الامتحان:

طلبة الدراسة الخاصة الجدد.

الطلاب النظاميين.

الطلاب غير المستكملين لمتطلبات النجاح.

الطلاب الذين يرغبون في تحسين معدلاتهم الدراسية للخطط الدراسية بدءًا من عام 2018.

يمكن للأفراد التسجيل حتى مساء الخميس، 21 مارس 2024. يجب الانتباه إلى أنه لن يتم تمديد فترة تلقي طلبات التسجيل بعد هذا التاريخ.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في التوجيهي المنزلي 2024 الأردن

أشارت الوزارة إلى إجراءات التسجيل للطلاب النظاميين وتقديم طلبات الاشتراك من خلال المدارس خلال فترة التسجيل، مطالبة إياهم بإحضار الوثائق المطلوبة لإرفاقها بالطلب.

صورة للهوية الوطنية للسوري الذي لا يحمل جواز سفر.

هناك صورتين لشخصيتين حديثتين تطابق وثيقتهما الشخصية المرفقة بحجم 4×6.

صورة مصدقة لجواز سفر الأجانب، أو صورة مصدقة لبطاقة هوية أبناء الأردنيات.

صورة من البطاقة الشخصية أو جواز سفر للمواطنين الأردنيين

تكلفة الاشتراك هي عشرين ديناراً للطلاب في المدارس الحكومية وخمسون ديناراً للطلاب في المدارس الخاصة.

رابط التسجيل في التوجيهي المنزلي 2024 الأردن

للطلاب الذين لم يكملوا متطلبات النجاح ويرغبون في رفع معدلاتهم، يمكنهم الآن التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للتسجيل بدون الحاجة لزيارة مديريات التربية والتعليم، يمكن دفع الرسوم أثناء التسجيل عبر موقع eFAWATEERcom، ويمكن للطلاب غير الأردنيين زيارة قسم الامتحانات في إدارة التربية والتعليم التابعة لها لمراجعة الإجراءات.

رسوم التسجيل في التوجيهي المنزلي 2024 الأردن

أوضح مصدر في الوزارة أن رسوم التسجيل للطلاب في المدارس الحكومية ستكون 20 ديناراً، بينما ستكون 50 ديناراً للطلاب في المدارس الخاصة، للطلبة الذين لم يستوفوا متطلبات النجاح أو الراغبين في رفع معدلهم، بالإضافة إلى الطلاب في الدراسة الخاصة، سيتم تحصيل رسوم التسجيل بقيمة 20 دينار، بالإضافة إلى 10 دنانير لكل مادة.

أشارت الوزارة إلى أن طلبة النظام العام سيتلقون طلبات التسجيل من مدارسهم، مع الحاجة إلى تقديم الوثائق المطلوبة، بما في ذلك نسخة مصدقة من بطاقة الهوية أو جواز السفر، وطالبت الوزارة الطلبة الأردنيين وغير الأردنيين بدفع رسوم التسجيل وتقديم الوثائق في الوقت المحدد.