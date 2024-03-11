“اتسحر وجهز ورقك”.. شروط الخروج على المعاش المبكر 2024 للقطاعين الخاص والعام.. الف مبروك

يثير السؤال عن إمكانية الخروج على المعاش المبكر اهتمام الكثيرين في الفترة الأخيرة خاصة بالنسبة للموظفين في الجهات الحكومية الذين يتساءلون عما إذا كان سيحصلون على مكافأة نهاية الخدمة في حال قرروا الخروج على المعاش المبكر ويفترض أن الموظفين الذين يتقاعدون بشكل عام في السن التقاعدية الرسمية يحصلون على هذه المكافأة بعد اكتمال خدمتهم وبلوغهم سن الستين، وتعد هذه المكافأة مبلغًا ماليًا يتم منحه للموظف كتقدير لخدمته وجهده خلال سنوات عمله ومن الملاحظ أن هناك تغييرات في القوانين تجري تدريجيًا، حيث من المتوقع رفع سن التقاعد من ستين إلى خمسة وستين سنة في السنوات القادمة.

تفاصيل وشروط الخروج على المعاش المبكر 2024

توجد بعض الشروط الرئيسية التي تسمح لبعض الموظفين بالخروج على المعاش المبكر، حيث يسمح لهم بالاستفادة من مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للشروط التالية:

السن الرسمي للخروج إلى المعاش هو ٦٠ عامًا، وهذا ينطبق قبل تنفيذ تغييرات سن التقاعد الجديدة التي ستصبح ٦٥ عامًا وذلك للحصول على مكافأة نهاية الخدمة.

يعتمد حصول الموظف على مكافأة نهاية الخدمة على حساب عدد السنين التي عملها في الجهة الحكومية مع احتساب راتبه الشهري خلال تلك الفترة.

خلال الثلاث سنوات الأولى من تقاعده، يحصل المتقاعد على نصف مرتبه الشهري السابق للتقاعد، ثم يبدأ بتلقي راتب كامل وفقًا لمكافأة نهاية الخدمة بعد ذلك الفترة.

كيفية الخروج إلى المعاش المبكر ؟

تضع الحكومة المصرية شروطًا صارمة للحصول على المعاش المبكر، ومن بين هذه الشروط الأساسية: