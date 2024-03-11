مواقيت الإفطار والامساك في دولة الجزائر 1445 – 2024 “صومًا مقبولًا وإفطارًا شهيًا”

بعد رؤية هلال رمضان المبارك في دولة الجزائر، وجدنا المواطنين والمواطنات من كل ولايات الجزائر يتساءلون عن مواقيت الإفطار والامساك في الولايات وإمساكية شهر رمضان 2024، ونوضح لكم مواقيت الإفطار والإمساك وفقًا للإمساكية المٌعلنة من قبل الدولة، ونوضح لكم أيضًا دعاء نية صيام رمضان، فضلًا تابعوا معنا.

مواقيت الإفطار والامساك الجزائر 2024

وفقًا لـ إمساكية شهر رمضان 2024 في الجزائر، فإن بداية شهر رمضان في الدولة يوم الاثنين الموافق بالميلادي يوم 11 من شهر مارس من عام 2024، وتأتي إمساكية اليوم الأول والأخير وباقي أيام الشهر على النحو التالي:

اليوم الأول الاثنين الإمساك الساعة 5:28 ص – الفجر الساعة 5:38 ص – الشروق الساعة 7:04 ص – الظهر الساعة 12:58 م – العصر 4:18 م – المغرب 6:52 م – العشاء 8:13 م.

اليوم الأخير من شهر رمضان الإمساك الساعة 4:43 ص – الفجر الساعة 4:53 ص – الشروق الساعة 6:23 ص – الظهر الساعة 12:50 م – العصر الساعة 4:27 م – المغرب 7:17 م – العشاء الساعة 8:41 م.

وتلك هي المواعيد أول يوم وآخر يوم، بينما باقي الأيام مدونة بالإمساكية بالأسفل، وبالنسبة للمواعيد فهي تختلف من ولاية إلى ولاية أخرى في دولة الجزائر، لهذا تابعوا الإمساكية المُحددة للمدينة التابعون لها يوميًا، وتأتي الإمساكية في بعض الولايات على النحو التالي:

دعاء نيه الصيام شهر رمضان 1445

وضحنا لكم مواقيت الإفطار والامساك وفقًا لـ امساكية رمضان 2024 في الجزائر، وبالنسبة لدعاء النية، فمحبب أن ينوي المسلم كل ليلة الصيام، ويأتي الدعاء على النحو التالي: