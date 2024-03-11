لوليات صغار في رمضان يا ولاد.. تنزيل تردد قناة وناسة أطفال الجديد 2024 وتابع عالم الأطفال بدون توقف

أصبحت قناة وناسة أطفال من أكثر القنوات التي عليها بحث في الوقت الحالي، فضلاً عن أن عدد كبير من الأباء والأمهات يرغبون في استقبال القناة على الأقمار الصناعية المختلفة، سواء النايل سات أو العرب سات، من أجل مشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الأطفال، دون توقف وبجودة وصورة عالية ودقة قوية، ولذا سنوضح لكم التردد الجديد للقناة من أجل أن يتعرف عليه الجميع، خاصة في شهر رمضان الذي يتم فيه نقل العديد من الأفلام الكرتونية المميزة.

تردد قناة وناسة أطفال الجديد 2024

يمكن معرفة التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، لكي تتمكن من مشاهدة الأفلام الطفولية والبرامج الكرتونية المميزة التي يعشقها الكبار والصغار، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي يكون النايل سات.

التردد فهو 11470.

بينما معدل الترميز يكون 27500.

معامل تصحيح الأخطاء هو : 5/6.

استقطاب قناة وناسة أطفال الجديد يكون عمودي.

تردد قناة وناسة أطفال الجديد 2024 عرب سات

كما يسهل القيام بالتعرف على التردد الجديد لقناة وناسة أطفال الجديد على العرب سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-