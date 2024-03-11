كوكبة من نجوم الدراما اليمنية.. تردد قناة السعيدة 2024 علي نايل سات وعرب سات

تقدم قناة السعيدة الفضائية اليمنية العديد من البرامج المتنوعة، بالإضافة إلى الأعمال الدرامية التي يقدمها نجوم الدراما اليمنية، يذكر أن القناة تبث بشكل مجاني ودون الحاجة للاشتراك، على مدار 24 ساعة يوميا، بدأ بث قناة السعيدة التجريبية لأول مرة في 15 أغسطس 2007 من مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة عبر القمر الصناعي نايل سات كأول قناة يمنية خاصة، وتبعها ترتيب تردد قناة السعيدة، وعرضت أبرز البرامج خلال شهر رمضان 1444، ونجحت في السيطرة على قلوب العديد من المتابعين من خلال تقديم مجموعة متنوعة من البرامج المبتكرة والمتعددة التي لم تقتصر على مجال واحد، وفي هذا النص، سنعرض لكم تردد قناة “السعيدة” على النايل سات 2024، والذي يجدر بالذكر أنها تعتبر واحدة من أفضل القنوات اليمنية التي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات.

تردد قناة السعيدة 2024 علي نايل سات وعرب سات

يمكنك الآن الاطلاع على جدول تردد قناة “السعيدة اليمنية” الفضائية بجودة عالية كالتالي

القمر الصناعي معامل تصحيح الأخطاء الاستقطاب معامل الترميز: التردد نايل سات 6/5 عمودي 27500 11900 عرب سات 3/4 عمودي 27500 12187

برامج قناة السعيدة الفضائية اليمنية

بالإضافة إلى ذلك, تتميز قناة السعيدة بعرض مجموعة متميزة من البرامج الاجتماعية والثقافية والكوميدية التي حازت على إعجاب جميع شرائح المجتمع اليمني في شهر رمضان المبارك لعام ستقدم القناة مجموعة من البرامج التي تجذب الانتباه, بما في ذلك البرامج التالية:

برنامج صدى الأسبوع.

برنامج تحت الضوء.

برنامج هجمة مرتدة.

برنامج التحدي.

برنامج طائرة السعيدة.

برنامج تراحموا

برنامج طبيبك.

برنامج أسر فرآنية.

برنامج آية ورواية.

أهداف قناة السعيدة

تأسست هذه القناة بغرض تحقيق العديد من الأهداف والوصول إليها، ولذلك فإنها تسعى للارتقاء بنفسها.