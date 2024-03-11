شوف نفسك من المقبولين ؟ .. معلومات عن وظائف البريد المصري 2024 عبر موقع الوظائف الحكومية

وقد أعلن البريد المصري عن فتح باب التقديم للموظفين جدد في مجالات عديدة ووظائف مختلفة ومن جميع المحافظات المختلفه،أقام الكثير من الناس الذين يسعون للعمل باستعلام عن هذه الوظائف ومتابعة هذا الأمر،وقام عدد كبير منهم بجمع الاوراق المطلوبه وتجهيزها للتقديم،وبعد أن جهزوا الورق قاموا بعد ذلك بتقديم الورق في الوقت الذي حددته البريد المصري للتقديم، رغبة من المتقدمين الحصول على وظيفة حكومية مميزه،وينتظر الكثير من المتقدمين موعد إعلان نتيجة الوظائف المتاحة المبدئية يعرفوا إن كانوا مرفوضين ام مقبولين،والجدير بالذكر أن المقبولين سيدخلون امتحانات خاصة في هذه الوظائف المقبولين فيها،وسنذكر في السطور القادمة معلومات عن وظائف البريد المصري:

معلومات عن وظائف البريد المصري

وظائف البريد هي وظائف شاغرة واهتم العديد من الناس بها وأقبل الكثير منهم على التقديم في هذه الوظائف،وتحتاج مجموعه من الاوراق الخاصة للتقديم وايضا تحتاج الى مجموعه من الشروط، وسنذكر لكم بعض المعلومات والبيانات الخاصة بالوظائف المتاحة :

تم الاعلان عن مسابقة الوظائف هذه عن طريق الجهاز المركزي للإدارة والاعلان.

ومن خلال بوابة الوظائف الحكومية تم هذا الإعلان.

في هذه الوظائف المتاحة مطلوب متخرجين من الجامعات.

استمرت عملية التقديم لمدة أسبوعين وبدأت في يوم 18 من شهر يناير.

ووصلت المدة إلى شهر بعد ان تم مدها لفترة اخرى.

تم وضع رابط الاستعلام على بوابه الوظائف لدى الحكومة، لكي يتعرف كل شخص من المتقدمين ما اذا كان مقبول او مرفوض في هذه الوظائف.

والمقبولين يذهبوا الى اجراء اختبارات في الموعد المحدد لها.

نتيجه المسابقه سيتم الاعلان عن نتيجتها بعد مدة تتراوح بين 10 أيام إلى 45 يوم من تاريخ تقديم الاوراق.

خطوات الاستعلام عن نتيجه مسابقه البريد المصري 2024

سنذكر لكم في صدور القادمة على طريقة الاستعلام عن نتيجه مسابقه البريد من خلال الآتي: