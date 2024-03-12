متى موعد إمساك اليوم الثاني رمضان 2024 + وما هو أفضل وقت للسحور

ينشغل جميع المسلمون في أثناء شهر رمضان بموعد السَّحُور وأفضل موعد يتسحرون فيه ويوافقوا بذلك هذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهم إلى ذلك يريدون أن يعرفوا متى يبدأ وقت الإمساك الذي يحرم بعده الطعام أو الشراب، ومن خلال الأسطر التالية نبين الوقت الأمثل للسحور وما هو وقت الإمساك الذي يحرم الطعام والشراب بعده.

متى موعد إمساك اليوم الثاني من رمضان؟

ينتشر على كثير من المواقع أن وقت الإمساك يكون قبل آذان الفجر بوقت البعض يجعله 15 دقيقة والبعض يزيد عليه، وأنت إلى ذلك تجد أيضا في الإمساكيات المنشرة على الإنترنت وفي كل مكان موعد الإمساك كذلك قبل آذان الفجر بوقت، فهل هذا صحيح أم أن موعد الإمساك غير ذلك، وفي الحقيقة أننا نتعبد لله بما أمرنا به وقد أمرنا الله تعالى بأن نأكل ونشرب حتى آذان الفجر فقال تعالى”فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر”. وهذا هو وقت الإمساك الذي يحرم الطعام والشراب بعده.

أفضل توقيت سَحُور رمضان 2024

يعد السَّحُور سنة من أهم سنن الصيام والتي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال “تسحروا فإن في السَّحُور بركة”، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير السَّحُور فقال “لا يزال الناس بخير ما أخروا السَّحُور وعجلوا الفطر”، وفي موضع أخر يبين الوقت الأمثل للسحور فقال “إن بلال يؤذن بليل فكلوا اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم” قيل للراوي كم كان بينهما قال قدر 50 آية، أي ما يقرب من ربع ساعة بين السحور وبين الآذان وهذا هو أفضل وقت للسحور حدده النبي صلى الله عليه وسلم.