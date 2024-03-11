«ظهرت الان».. رابط مظلتي 2024 للاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية… شوف اسمك من ضمنهم ولا لأ..!!

تستحق بعض الفئات في المجتمع العراقي الحصول على الرعاية الاجتماعية لضمان حياة كريمة وكافية لهم، ومن بين هؤلاء هم المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2024 خلال شهر رمضان، وتشمل هذه الفئات عدد من الأشخاص الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة وحالات اجتماعية تتطلب دعماً ومساعدة من الحكومة والمجتمع المحلي، ومن ضمن هذه الفئات نجد الأيتام، الأرامل، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرهم من الفئات الهشة التي تستحق الرعاية والدعم.

الأشخاص المستحقين

الأيتام هم الأطفال الذين فقدوا أحد أو كلا من والديهم، ويواجهون صعوبات في الحصول على الرعاية الكافية والتعليم والرعاية الصحية لذلك، يتم توفير الدعم اللازم لهم من خلال برامج الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة والمنظمات غير الحكومية.

أما الأرامل فهن النساء اللاتي فقدن زوجهن ويعيشن بمفردهن، ويحتاجن إلى دعم مالي ونفسي لتمكينهن من العيش بكرامة والاعتماد على أنفسهن وعائلاتهن وتقدم الحكومة العراقية مساعدات مالية وبرامج تدريبية وتأهيلية لهذه الفئة من المجتمع.

أما الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فهم الذين يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية تعيقهم من القيام بمهامهم اليومية بسهولة. وتستحق هذه الفئة من المجتمع دعما خاصا لتمكينهم من العيش بكرامة وتحقيق إمكانياتهم الكاملة.

منصة مظلتي

وفي صدد هذا الخبر حيث أعلنت الدولة بتخصيص هذا الدعم لتعزيز ظروف المعيشة للأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية، وأشارت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي الإلكترونية المشهورة، هذا وقد وضعت الحكومة هذه المنصة لتسهيل عملية الاستعلام للمواطنين حول مستفيدي الرعاية الاجتماعية في الدورة السابعة والأخيرة.

طريقة الاستعلام