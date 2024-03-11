مواصفات أوبو A96: الثورة الذكية في جيبك – اكتشف الأداء الخارق بسعر يفوق التوقعات!

هاتف أوبو A96 يمثل خطوة جديدة في عالم الهواتف الذكية، حيث يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي، يأتي الهاتف بمواصفات تقنية متقدمة تجعله خيارًا ممتازًا لمن يبحث عن جودة عالية بسعر مناسب، في هذا المقال، سنستعرض مواصفات الهاتف بالتفصيل، بالإضافة إلى أبرز المميزات والعيوب التي يمكن أن تؤثر على قرار الشراء.

المواصفات

المعالج Snapdragon 680 ثماني النواة الذاكرة العشوائية 8 جيجا رام التخزين 128/256 جيجابايت الشاشة 6.59 بوصة – IPS LCD الكاميرا الخلفية مزدوجة 50+2 ميجابكسل الكاميرا الأمامية 16 ميجابكسل البطارية 5000 مللي أمبير نظام التشغيل اندرويد 11

المميزات

تصميم أنيق وعصري. شاشة كبيرة بجودة عالية ومعدل تحديث 90 هرتز. معالج قوي يوفر أداءً ممتازًا. ذاكرة عشوائية كبيرة تسمح بالتعددية في الاستخدام. خيارات تخزين متعددة تناسب كل الاحتياجات. كاميرا خلفية مزدوجة توفر صورًا واضحة ومفصلة. كاميرا أمامية عالية الدقة لصور سيلفي ممتازة. بطارية ضخمة تدوم طويلًا. دعم شحن سريع بقوة 33 واط. واجهة مستخدم ColorOS 11.1 سهلة ومرنة. سعر الهاتف..8000 جنية مصري

العيوب

الشاشة من نوع LCD بدلاً من AMOLED. المعالج متوفر في هواتف بأسعار أقل. عدم وجود كاميرا للتصوير الواسع. الهاتف لا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G. الهاتف مصنوع من البلاستيك بالكامل. مقاومة محدودة للماء والغبار. لا يدعم الشحن اللاسلكي. يأتي بنظام تشغيل أندرويد 11 وليس الأحدث.

في النهاية، يعد هاتف أوبو A96 خيارًا متوازنًا يقدم مزايا عديدة مقابل سعره، مع شاشة عالية الدقة، أداء سلس، وبطارية تدوم طويلًا، يمكن لهذا الهاتف أن يلبي احتياجات المستخدمين الباحثين عن جودة وأداء دون الحاجة لإنفاق مبالغ كبيرة، ومع ذلك، يجب على المشترين الانتباه إلى بعض العيوب التي قد تؤثر على تجربة الاستخدام الكلية.