محدش هيبقي قدك.. بدء صرف معاشات شهر ابريل 2024 بالزيادة الجديدة في هذا الميعاد + هل تم التكبير !!

جدال مستمر خلال الفترة الماضية بخصوص ميعاد صرف معاشات شهر ابريل 2024 والحديث عن صرف المعاش قبل موعده وهذا بعد أيام قليلة من صرف معاش شهر مارس 2024، ومن المعروف إنه يتم صرف المعاشات مع بداية كل شهر ميلادي جديد وهذا وفقا لقانون الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الإجتماعية لذلك زادت نسبة بحث المواطنين عن موعد صرف المعاشات وهذا وفقا للزيادة الجديدة المقررة تفعيلها والتي تقدر بنسبة 15%، ومن خلال السطور الآتية سنتناول أهم المعلومات التي تتعلق بمعاش شهر أبريل 2024 من مواعيد صرفه وأماكن الصرف.

ميعاد صرف معاش شهر إبريل 2024

تم الإعلان عن موعد صرف معاشات شهر إبريل لعام 2024 على أن يكون في اليوم الأول من شهر أبريل ويستمر الصرف ليوم 6 من شهر إبريل، ولا يوجد أي حديث عن تبكير الصرف وبذلك سيتم صرف معاش شهر إبريل قبل عيد الفطر المبارك.

كيفية الإستعلام عن معاشات شهر ابريل 2024

قامت الهيئة القومية للمعاشات للمواطنين من أصحاب المعاشات بإطلاق موقع إلكتروني خاص بالهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية للإستعلام عن معاشات شهر إبريل 2024 بكل سهولة ويسر.

الزيادة المقررة للمعاشات لعام 2024

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوجيه بزيادة معاشات المواطنين بنسبة تقدر ب 15% من قيمة المعاش الأساسي، وقد قام أصحاب المعاشات بصرف هذه الزيادة المقررة بداية من شهر مارس 2024 والتي تبلغ 74 مليار جنيه مصري وهذه الزيادة المعلنة سيكون تأثيرها على هذا النحو التالي على معاش المواطنين: