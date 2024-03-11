“فلوس بالكوم جيالك”.. صرف العلاوات الخمسة للمواطنين في بداية رمضان… هي دي الاخبار اللي تفرح القلوب..!!

تعتبر العلاوات من أهم وسائل تحفيز الموظفين وتحفيزهم على تقديم أفضل أداء في عملهم، ومن الجدير بالذكر أنه في بعض الحالات، يتم منح علاوات خاصة لبعض الفئات المستفيدة، إحدى هذه الفئات هي العمالة المنزلية، حيث يعتبر من الضروري تقديم مزيد من الدعم لهذه الفئة التي تعمل بجهد كبير في المنازل لتلبية احتياجات العائلة، وتأتي العلاوة كتقدير للجهود الجبارة التي تبذلها هذه الفئة.

الاشخاص المستحقين

ومن الفئات الأخرى التي تحصل على علاوات خاصة هم المعاقين، حيث يعاني هؤلاء الأشخاص من صعوبات كبيرة في الحياة اليومية، ويحتاجون إلى دعم ومساعدة إضافية ولهذا السبب، تعتبر العلاوات مساهمة كبيرة في تحسين جودة حياتهم وتخفيف المعاناة التي يواجهونها، وبالنسبة لفئة العمال المنخرطة في التأمينات الاجتماعية، فإن الحصول على علاوات يعتبر تشجيعا لهم على الاستمرار في العمل بجد وإخلاص، وهذا يعود بالنفع على الموظف والشركة على حد سواء، وبالنظر إلى الأسر التي تعاني من ضائقة مالية، فإن العلاوات التي تمنح لهم تعتبر شكلا من أشكال الدعم الاجتماعي الذي يساعدهم على تجاوز الصعوبات التي يواجهونها، وهذا يساهم في بناء مجتمعات قوية ومستقرة.

طريقة الاستعلام عن العلاوات