وقف دعم التموين عن هؤلاء المواطنين .. ملكش زيت ولا سكر من الشهر الجاي!! “بص علي نفسك لتكون منهم”

لقد أعلنت وزارة التموين قرارًا بشأن وقف دعم التموين عن هؤلاء وعن تطبيق محددات العدالة الاجتماعية،حيث حددت الوزارة عدة فئات من المقرر ان يتم إستبعادها، لأنه سيتم استبعاد غير المستحقين للدعم التمويني وعدم اتخاذ أي إجراء حذف المواطنين من بطاقات التموين بسبب محددات الاستبعاد إلا في حالتين فقط، سوف نتعرف عليهم بالتفصيل في المقال التالي.

تفاصيل وقف دعم التموين عن هؤلاء

لقد استثنت وزارة التموين فئتين من المواطنين، سوف يطبق عليهم محددات الاستبعاد ووقف بطاقات التموين الخاصة بهم، وهم المسافرون للخارج والمعتدين على الأراضي الزراعية على النحو التالى:

المسافرون للخارج: تقوم وزارة التموين مع مصلحة الهجرة والجوازات بالبحث لحذف أصحاب البطاقات الذين سافروا خارج البلاد لمدة تصل الى ستة أشهر، ولم يقوموا بوقف البطاقة مؤقتا وإبلاغ مكتب التموين التابع لهم بسفرهم الي الخارج، ونوهت وزارة التموين علي ضرورة التقدم بطلب لإيقاف صرف حصة المقررات التموينية والخبز لصاحب البطاقة المتواجد خارج البلاد، وعند مغادرة صاحب البطاقة التموينية أو أحد المستفيدين بها للبلاد لمدة تتجاوز الستة أشهر يجب أن يذهب المواطن المسافر إلى مكتب التموين المختص ويقوم بتحرير نموذج أداء خدمة لوقف صرف مقرراته التموينية لحين عودته، وعند عودته من السفر يتوجه إلى مكتب التموين مرة أخرى ومعه الجواب وصورة من جواز السفر للتأكد من عودته للبلاد، ويعمل على إعادة بطاقته التموينية، لصرف التموين بشكل طبيعي من الشهر التالي.

المعتدون على الأراضي الزراعية: تتعاون وزارة التموين مع وزارة العدل علي وقف البطاقات التموينية للمعتدين على الأراضي الزراعية وكافة أشكال الدعم، سواء كان هذا الدعم من التموين والخبز والأسمدة، وتحصل على كشف بأسماء المعتدين على الأراضى الزراعية والذي تم اتخاذ ضدهم إجراءات قانونية علي الفورلوقف الدعم التمويني لهم.

محددات الاستبعاد ووقف التموين عن هؤلاء

لقد وقف دعم التموين عن هؤلاء بمحددات الاستبعاد الأخرى ووقف تطبيقها على أصحاب البطاقات التموينية وهم فيما يلي: