اكتشف ماهو جديد.. موعد مسابقة طائر السعيدة 2024 مع المتألقة مايا العبسي

يعتبر برنامج “طائر السعيدة” واحدا من البرامج المنتظرة في شهر رمضان 2024، حيث يتم عرضه على قناة السعيدة اليمنية ويتضمن مسابقات وجوائز مثيرة، وزادت في الساعات الأخيرة عمليات البحث التي قام بها العديد من المواطنين لمعرفة تردد قناة السعيدة اليمنية 2024 على النايل سات، من أجل متابعة برنامج طائر السعيد والفوز بجوائز مالية تصل قيمتها إلى أكثر من مليون ونصف ريال يمني، كما يبحث الكثيرون عن خطوات المشاركة في مسابقة طائر السعيدة 2024 من جميع أنحاء الوطن العربي بصفة عامة ومن داخل اليمن بصفة خاصة تحديدا، وسنعرض لكم تردد قناة السعيدة في الفقرات التالية، فتابعونا.

موعد مسابقة طائر السعيدة 2024

تم تحديد موعد مسابقة “طائر السعيدة” لشهر رمضان حيث ستبث الحلقة يومياً على قناة السعيدة الفضائية اليمنية في تمام الساعة 10:00 مساء، سيتم إعادة بث البرنامج الساعة 3:30 صباحاً، وسيتم طرح الأسئلة خلال شهر رمضان، سوف يتم التواصل مع الفائزين عبر الأرقام التي قد سجلوها، وستكون الجوائز قيمة وتشمل الكثير من الأموال والهدايا، ويجب على الراغبين في المشاركة في مسابقة طائر السعيدة اتباع بعض الخطوات لإتمام عملية الاشتراك.

في البداية، عليك الدخول علي رابط مسابقة طائر السعيدة كخطوة أولى.

ثم إدخال اسم المشترك رباعيا.

ثم إدخال رقم الهاتف.

ثم تحديد المحافظة، ثم النقر علي خانة اشتراك.

سيتم طرح كافة الأسئلة الخاصة بالمسابقة، قم بالإجابة عليها.

في حالة الفوز سيتم التواصل مع الفائز عبر رقم الهاتف الذي قام بإدخاله

تردد قناة السعيدة اليمنية الجديد 2024

مسابقة طائر السعيدة هي مسابقة تضع أسئلة في مختلف المجالات مثل ادلين والمجتمع والثقافة والتاريخ ، وتتطلب تفكيراً عميقاً والفائزون يحصلون على جوائز قيمة، من المتوقع أن يتم عرض مسابقة طائر السعيدة على قناة السعيدة اليمنية، والتي ستعرضها المذيعة المميزة مايا العبسي، وفيما يلي تردد القناة.

تردد قناة السعيدة اليمنية علي نايل سات

الجودة: HD

معامل تصحيح الأخطاء: 6/5

الاستقطاب: عمودي V

معامل الترميز: 27500

التردد: 11900

تردد قناة السعيدة اليمنية علي عرب سات