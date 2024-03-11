باقي وقت قد ايه؟!! موعد اذان المغرب اليوم الأول من رمضان 2024 .. إمساكيه رمضان في مصر

يرتفع بحث الأشخاص حول موعد اذان المغرب اليوم الاول من رمضان 2024 إذ إنه مع بداية هذا الشهر يتم التساؤل عن الموعد الذي يفطر فيه المسلمون في اليوم الأول منه وهذا تبعًا للحسابات الفلكية المعدة من جانب معمل أبحاث الشمس في معهد البحوث الفلكية بالقاهرة، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم الموعد بالتفصيل.

موعد اذان المغرب اليوم الأول من رمضان 2024

يرتفع تساؤل المواطنين حول موعد اذان اول يوم في شهر رمضان الكريم وتجدر الإشارة أنه يكون كما يلي:

أذان المغرب 6:01

السحور 2:23

كذلك أن أذان الفجر يكون في الساعة 4:43

الشروق 6:09

كذلك أن أذان الظهر يكون في تمام الساعة 12:05

كما أن أذان العصر يكون في تمام الساعة 3:28

هذا بجانب أن أذان العشاء يكون في تمام الساعة 7:18

امساكية شهر رمضان الكريم 2024

تبعًا لإمساكية شهر رمضان الكريم فإن شهر رمضان يكون كاملا 30 يومًا وأولى أيامه تكون الإثنين 11 مارس 2024 كذلك أن هذا اليوم يكون الأقل في عدد ساعات الصيام فيصوم المسلم 13 ساعة و18 دقيقة، كذلك أن آخر أيام شهر رمضان سيكون في يوم الثلاثاء الذي يوافق التاسع من أبريل 2024 ويكون أطول أيام الصيام، إذ أن المسلم يصوم 14 ساعة و14 دقيقة وتجدر الإشارة بأن شهر رمضان يكون تاسع شهر بالعام القمري، وهو يكون بعد شهر شعبان وبعده شهر شوال كذلك أن الله عز وجل ميزه عن باقي الشهور الأخرى.