تحميل إمساكية شهر رمضان في مصر 30 يوم “مواعيد الأذان في جميع المحافظات المصرية”

يبحث العديد من المسلمين في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية في الساعات القليلة الماضية عن إمساكية شهر رمضان في مصر حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعد شهر رمضان وذلك بداية من اليوم الاثنين الموافق الحادي عشر من شهر مارس الجاري لعام 2024 ويريد الجميع معرفة موعد السحور والإفطار وفي السطور القادمة سنقدم لكم إمساكية شهر رمضان في مصر فتابعوا معنا .

إمساكية شهر رمضان في مصر

يبدأ شهر رمضان اليوم ويستمر لمدة ثلاثون يوما حيث يكون موعد السحور في تمام الساعة 3 صباحا ليكون هناك مدة لوقت السحور قبل اذان الفجر ويكون اذان الفجر بتوقيت القاهرة في تمام الساعة 4 و43 دقيقة ، والمغرب يكون في تمام الساعة 6 ودقيقة واحده وهذا وقت الافطار بتوقيت القاهرة ، أما عن موعد الامساك في محافظة الاسكندرية فيكون في تمام الساعة 4 و 47 دقيقة والمغرب في تمام الساعة 6 و 6 دقائق ، ام وقت الامساك واذان الفجر في محافظة المنصورة في تمام الساعة 4 و 42 دقيقة ، ووقت الافطار واذان المغرب يكون في تمام الساعة 6 مساء أما عن الامساك في محافظة المحلة فيكون في تمام الساعة 4 و39 دقيقة والافطار واذان المغرب في تمام الساعة 6ودقيقتين مساء ، اما عن محافظة قنا فيكون الامساك في تمام الساعة 4 و 39 دقيقة صباحا ، والافطار سيكون في تمام الساعة 5 و56 مساء ، اما في محافظة اسوان الامساك في تمام الساعة 4و 39 والافطار في تمام الساعة 5 و56 مساء .