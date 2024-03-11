أحمد السقا “توقعات ضحية رامز جاب من الأخر الحلقة الأولى على قناة MBC مصر” 2024

عدد كبير جدا من المواطنين يتساءلون عن ضحية رامز جاب من الآخر الحلقة الأولى وذلك مع بداية شهر رمضان المبارك، إذ إن بدايته اليوم الإثنين الحادي عشر من مارس 2024 وكما نعلم أن في هذا الشهر الكريم يكون هناك مقالب جديدة في برنامج رامز جلال باسم جديد، وفيما يلي في هذا المقال سوف نوضح لكم كل ما يخص ذلك البرنامج.

ضحية رامز جاب من الأخر الحلقة الأولى

رامز جلال يقوم بعمل برنامج خاص به كل عام من شهر رمضان الكريم ويتم التساؤل من جانب الأشخاص في هذا الوقت الجاري عن ضحية رامز جاب من الآخر الحلقة الأولى حيث إنه من المفترض أن يتم عرض تلك الحلقة اليوم الحادي عشر من مارس 2024 ويترقب المواطنين تلك الحلقه بفارغ الصبر فهم يرغبون في التعرف على ضحية تلك الحلقة، وكما نعلم أن هذا البرنامج سيتم عرضه للحلقة الأولى منه مع وجبة الإفطار.

تردد قناة ام بي سي مصر

برنامج رامز جلال سيتم عرضه على شاشة قناة ام بي سي مصر وذلك على النايل سات، فمن المعروف أن تلك القناة لها حق عرض هذا البرنامج وبشكل دائم ومستمر مع كل رمضان يتم عرض البرنامج على شاشة القناة، كما أنه من المعروف أن هذا البرنامج للعام الجاري يكون تحت مسمى رامز جاب من الآخر، وسيذاع على قناة ام بي سي مصر كما قلنا فيما سبق، وقد جاء تردد القناة كما يلي: