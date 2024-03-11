“اتفرج عليهم بعد الفطار” مواعيد عرض مسلسلات رمضان dmc حصري وإعادة وهذا تردد القناة على النايل سات

المواطنون والمواطنات بالدول العربية يتساءلون في الوقت الحالي عن مواعيد مسلسلات رمضان المصرية 2024، والتي يتم عرضها على عدد من القنوات الفضائية، ومن ضمن القنوات التي تقوم بعرض مسلسلات شهر رمضان هي قناة dmc، ونوضح لكم خريطة المسلسلات التي تُعرض على القناة وأيضًا تردد قناة DMC على القمر الصناعي، فضلًا تابعونا.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان dmc

تقوم مجموعة قنوات dmc بعرض عدد من المسلسلات على شاشتها رمضان 1445 – 2024، حيث ست مسلسلات هذا العام وهي صدفة وإمبراطورية ميم والحشاشين وبابا جه وعتبات البهجة وأيضًا يحيي وكنوز، وتأتي مواعيد عرض المسلسلات على النحو التالي:

مسلسل يحيي وكنوز يوميًا الساعة 6:05 .

مسلسل عتبات البهجة يوميًا الساعة 6:15 .

مسلسل بابا جه يوميًا الساعة 7:45 .

مسلسل الحشاشين يوميًا الساعة 9:15 .

مسلسل إمبراطورية م يوميًا الساعة 10:45 .

مسلسل صدفة يوميًا الساعة 12:15 .

برنامج ومن الحب حياة الساعة 11:45 .

برنامج الإمام الطيب الساعة 1:30 .

لعلهم يفقهون الساعة 3:15 .

باب رزق الساعة 3:45 .

حياة كريمة الساعة 5:45.

تردد قناة dmc نايل سات

وضحنا لكم مواعيد عرض مسلسلات رمضان dmc، وبالنسبة لتردد القناة فهي متواجدة على القمر الصناعي نايل سات، وتأتي الإحداثيات الخاصة بالقناة على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12092.

استقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ويمكن تثبيت تردد القناة على القمر الصناعي، ومن ثم يوميًا متابعة كل ما تعرضه القناة على شاشتها للمواطنين والمواطنات، سواء مسلسلات رمضانية مصرية حصرية تُعرض للمرة الأولى، أو حتى برامج يتم إذاعتها يوميًا على شاشتها، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة إن شاء الله.