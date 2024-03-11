عشان تعمل الوصفات اللي نفسك فيها “تردد قناة cbc سفرة 2024” على القمر الصناعي نايل سات

قامت قناة سي بي سي سفرة بنقل التردد الخاص بها لتحسين جودة المشاهدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ومنذ ذلك الوقت ويتساءل عدد كبير جدا من محبي مشاهدة قناة سي بي سي شكرا على التردد الجديد الخاص بها حيث قامت إدارة القناة بالإعلان عنه ويمكنكم الإطلاع عليهم من خلال متابعة هذا المقال.

تردد قناة cbc سفرة

يسع عدد كبير جدا من مشاهدي قناة سي بي سي سفرة لمعرفة التردد الجديد الخاص بها بسبب أنها تقدم قناة سي بي سي سفرة محتوى متميز جدا مما يجعلها من أشهر القنوات التي تقوم بتقديم برامج الطبخ من قبل أشهر وأمهر الطهاة وأتاحت إدارة القناة إمكانية تنزيل التردد على الكاميرا الصناعي نايل سات مجاناً ومشاهدة القناة على مدار الساعة بجودة عالية ويمكنكم الإطلاع عليه من خلال النقاط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

إسم القناة على الرسيفر: قناة cbc سفرة

تردد القناة: 11785.

معامل تصحيح الخطأ:⅚.

الاستقطاب : رأسي.

البرامج المعروضة على قناة cbc سفرة

تعمل قناة سي بي سي سفرة على التنوع في المحتوى التي تقوم بتقديمه وتقدم العديد من البرامج التي تحظى على الملايين من المشاهدات ويمكنكم الاطلاع على أشهر البرامج التي يتم عرضها على شاشة قناة سي بي سي سفرة من خلال النقاط التالية: