“العلم السعودي السعيد”.. احتفال المملكة بيوم العلم السعودي اليوم 11 مارس

يحتفي السعوديون يوم الاثنين، الموافق للحادي عشر من مارس، بيوم العلم، وهو رمز الكرامة والعزة والفخر الذي ظل يرفرف لما يزيد عن ثلاثة قرون، يعود أصل العلم السعودي إلى الراية الأولى التي حملها الإمام محمد بن سعود في عام 1727، والتي مثلت نقطة الانطلاق لتأسيس الدولة السعودية الأولى، تلك الراية كانت بمثابة الشعلة التي أضاءت طريق توحيد الأراضي السعودية، عبر السنين، شهد العلم السعودي سلسلة من التحولات التي أفضت به إلى صورته الحالية المزدانة بعدة رموز، التي سنتعمق في شرحها بالتفصيل.

دلالات يوم العلم السعودي

تحتفي المملكة بيوم العلم السعودي، مظهرًا من مظاهر الاعتزاز التي تشهدها المملكة على كل من الصعيدين الرسمي والشعبي، والعلم السعودي، الذي يزخر بالرموز والمعاني العميقة، يجسد:

أسس التوحيد، العدالة، الازدهار، والرفاهية.

تاريخ ثلاثة قرون مجيدة، شهدت خفاق الراية السعودية بكل فخر واعتزاز.

اللون الأخضر البارز في العلم، يمثل السلام، الكرم، والتسامح.

شهادة التوحيد، التي تعبر عن جوهر العقيدة الإسلامية وأساس تأسيس المملكة.

السيفان المتقاطعان، رمزان للقوة والعدالة التي تستند إليهما المملكة.

النخلة، التي ترمز إلى الكرم الوفير، الشموخ، والاعتزاز بالهوية السعودية.

تاريخ العلم السعودي وأهميته

تتأصل قصة العلم السعودي في الراية الأصلية التي رفعها مؤسس المملكة وموحدها، أحد الإمامة الأولى، وقد شهدت هذه الراية تطورات متعاقبة وانتقلت عبر الأجيال بين حكام المملكة منذ تأسيس الدولة السعودية، لم تكن هذه الراية مجرد قطعة قماش، بل كانت في البداية تزينها:

اللون الأخضر مع عبارة “لا إله إلا الله محمد رسول الله” في وسطها، بخط واضح.

أسفل العبارة، كان هناك رسم لسيف يرمز إلى القوة.

لاحقًا، تطورت الراية لتظل باللون الأخضر لكن بتفاصيل أكثر رقيًا، حيث استخدمت فيها خيوط البريسم والخز.

أُضيف إليها سارية أو عمود من الخشب يسمح برفعها عاليًا، مما يجعلها تبقى مرفوعة حتى اليوم.

تمت إضافة تصميم السيفين والنخلة في مراحل لاحقة من تطور العلم.

لماذا يوم العلم مناسبة وطنية هامة؟

يُعد الحادي عشر من مارس من كل عام مناسبة يحتفل بها السعوديون بيوم العلم السعودي، وذلك تخليدًا لليوم الذي تم فيه اعتماد الصيغة النهائية للعلم السعودي كرمز وطني للمملكة، يجسد هذا العلم مجموعة من القيم النبيلة والمثل العليا مثل العدالة، التسامح، القوة، الازدهار، والرفاهية، بالإضافة إلى رموز أخرى ذات دلالة عميقة.