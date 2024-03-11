“متلفش وتدور كتير”.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2024 .. التفاصيل والخطوات اعرف اللي ليك واللي عليك!!

وزارة التضامن الاجتماعي قد قدمت خدمة استثنائية للمواطنين من خلال توفير إمكانية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بسهولة عبر الاسم، وهذا يعكس التزام الوزارة بتوفير أعلى مستويات الراحة والخدمة للمواطنين ومن خلال تقديم رابط الاستعلام عبر الإنترنت، فإن الوزارة تسهل الوصول إلى معلومات البطاقة دون الحاجة إلى الانتظار في الطوابير أو الانتقال إلى مقر الخدمة وهذا الإجراء يسهم في توفير الوقت والجهد للمواطنين ويعكس التزام الوزارة بتطوير الخدمات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات الإدارية لضمان راحة المواطنين ورفاهيتهم.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة استعلام مباشرة عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، وتم تصميم هذه العملية بطريقة بسيطة ومباشرة لضمان راحة المواطنين وسهولة الوصول إلى المعلومات المطلوبة ويمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم:

يقوم المواطن بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

يختار تبويب الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة الموجود على الصفحة الرئيسية للموقع.

يقوم بتحديد محافظة الإقامة التابعة لها.

يتم تسجيل البيانات الخاصة بمكتب الشؤون الاجتماعية التابع له.

يقوم بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة والنقر على زر استعلام.

ما هي الأمراض التي يمكن لصاحبها الحصول على الكارت؟

يمكن لصاحب بعض الأمراض الحصول على الكارت الخاص بالخدمات المتكاملة، ومن بين هذه الأمراض: