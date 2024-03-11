إنخفاض 1000 مرة مرة واحده.. الأبيض يشعل الأسواق بعد الإنخفاض المفاجئ .. سعر الارز اليوم الابيض والشعير الثلاثاء 12 مارس 2024 .. الحقي خزني

سعر الارز اليوم، تسعى العديد من الأفراد والتجار اليوم إلى معرفة الأسعار الحالية للأرز في مصر، حيث يظل سعره متذبذبًا في الأسواق المحلية والتجارية، يُتوقع في المرحلة القادمة تخفيض أسعار العديد من المنتجات الغذائية بمعدل انخفاض قيمة الدولار، يعمل الحكومة بجد على ضبط الأسعار لضمان استقرارها في الأسواق.

سعر الارز اليوم الثلاثاء 12 مارس

يبحث معظم رجال الأعمال والموزعين حاليًا عن تحديثات حول سعر طن الارز اليوم، فيما تتراوح أسعار الطن بين 18 ألف جنيه.

و18.50 جنيهًا للأرز عريض الحبة.

بينما يتراوح سعر الطن للأرز الرفيع الحبة بين 19 و19.50 ألف جنيه.

أما سعر الكيلو من 28 إلى 35 جنيهًا.

ولكن يلاحظ أن سعر الكيلو في معارض “أهلا رمضان” يبلغ 25 جنيهًا.

بينما في المنافذ التموينية يصل سعر الكيلو على بطاقات التموين إلى 12.6 جنيه.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

شهدت الأسواق المحلية والتجارية في مصر خلال الأسبوع الماضي انخفاضًا بارزًا في سعر الأرز الشعير، حيث تراجع من 700 إلى 1000 جنيه للطن الواحد، تم توفير كمية كبيرة من الأرز في الأسواق بجهود رئيس شعبة الأرز، رجب شحاته، لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلعة الاستهلاكية الأساسية.

سجل سعر الطن من الأرز البلدي اليوم في مصر، من نوع الحبة العريضة وكسر 3٪، حوالي 27300 جنيهًا.

بينما بلغ سعر الطن من الأرز المصري في الأسواق 26300 جنيهًا للطن الواحد.

وفيما يتعلق بسعر الكيلو للأرز في الأسواق المحلية ومحلات العطارة، وصل إلى 35 جنيهًا.

بينما كان سعر الكيلو للمستهلك على بطاقة التموين 12.50 جنيهًا.

سعر الأرز الأبيض المعبأ اليوم

سجل سعر الأرز الأبيض الرفيع الحبة تراوحًا ما بين 26 جنيهًا و27.5 جنيه للكيلو في المضارب، ويتوفر للمستهلك بسعر 30 جنيهًا في الأسواق.

فيما سجل سعر الأرز الأبيض المعبأ العريض الحبة تراوحًا من 29 إلى 31 جنيهًا للكيلو في المضارب، ويتاح للمستهلك بسعر 35 جنيهًا في الأسواق.

الأرز هو إحدى أهم المحاصيل الزراعية على مستوى العالم، يُعتبر مصدرًا رئيسيًا للغذاء للكثير من السكان، يتميز الأرز بتنوع أصنافه وقدرته على التكيف مع مختلف البيئات، يحتل الأرز مكانة كبيرة في الثقافات الغذائية للعديد من الشعوب، حيث يُستهلك بشكل يومي في الوجبات الرئيسية، يعتبر الأرز مصدرًا غنيًا بالكربوهيدرات والطاقة، كما يحتوي على بعض العناصر الغذائية الهامة مثل الفيتامينات والمعادن، يُزرع الأرز في مناطق مائية ويتطلب العناية بالمحصول وإدارة المياه بعناية لضمان الحصاد الجيد.