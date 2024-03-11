تردد القنوات
هتتفرج على رامز كمان شوية “على تردد قناة MBC مصر 2024” متاح على جميع الأقمار الصناعية
يظل التساؤل مستمر من جانب المواطنين حول تردد قناة ام بي سي مصر التي تقوم بعرض مختلف مسلسلات رمضان 2024 وكذلك برنامج رامز جلال وتجدر الإشارة بأن تلك القناة لها حق عرض تلك المسلسلات الرمضانية للموسم الجاري 2024 وفيما يلي سوف نرفق لكم تردد هذه القناه و قائمة مسلسلات رمضان لهذا العام 2024.
تردد قناة MBC مصر
قناة ام بي سي مصر تكون من أبرز القنوات وأهمها التي يرتفع عليها البحث من قبل عدد كبير من المواطنين الراغبون في مشاهدة برنامج رامز جلال، وأيضًا مسلسلات رمضان 2024م، حيث إن تلك القناة تعرض غالبية مسلسلات رمضان بجانب برنامج رامز جلال، وفيما يلي تردد تلك القناة:
- التردد 11470
- معدل الترميز 27500
- معدل استقطاب رأسي
- القمر الصناعي نايل سات.
قائمة مسلسلات رمضان 2024
هناك العديد من المسلسلات التي سوف يتم عرضها على شاشة قناة ام بي سي مصر، ومن الجدير بالذكر أن من ضمن تلك المسلسلات الرمضانية للعام الجاري 2024 كل ما يلي:
- بيت الرفاعي الذي يكون بطولة امير كرارة.
- الف ليله وليله الذي يكون بطولته ياسر جلال.
- العتاوله الذي يكون بطولته أحمد السقا.
- الحشاشين الذي يكون بطولته كريم عبد العزيز.
- فراوله الذي يكون بطولته نيللي كريم.
- هذا بجانب مسلسل المداح الجزء الرابع الذي يكون بطولته حمادة هلال.
- صلة الرحم الذي يكون بطولته إياد نصار.
- كذلك مسلسل جري الوحوش الذي يكون بطولته نضال الشافعي.
- هذا بجانب مسلسل حق عرب الذي يكون بطولته أحمد العوضي.