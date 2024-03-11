تعرفوا على طريقة الإفطار الصحية في رمضان علشان تحافظون على أوزانكم؟!

تكثر محركات البحث عن طريقة الإفطار الصحية في رمضان أطعمة صحية 100% للإفطار والسحور في شهر رمضان المبارك، حيث يستعد المسلمين من جميع أنحاء العالم بالصيام في هذا الشهر المفترج، لكن يعاني العديد من الأفراد فيه، خاصة لمن يتبعون حمية غذائية معينة أو يقومون بممارسة الرياضة بشكل يومي، مما يؤدي إلى من صعوبة إتباع تلك العادات أثناء الصيام، يمكنك تعويض ذلك من خلال الانتظام في تناول الحلويات والأكلات وعدم الإكثار منهم حتى لا تسبب في حدوث سمنة زائدة.

طريقة الإفطار الصحية في رمضان أطعمة صحية 100% للإفطار والسحور

يعرف شهر رمضان المبارك بأكلات شهية ولذيذة من حلويات وأطعمة متنوعة، لكن تعاني الكثير من السيدات من ازدياد الوزن بشكل كبير، نتيجة لتناول الأطعمة الدسمة، لكي نتجنب ذلك يجب الانتظام في تناول الإفطار بطريقة صحية بنسبة 100%، للتعرف على الطريقة، تابع فيما يلي:

طريقة الإفطار الصحية في رمضان

عندما يأذن الاذان الأفضل تناول التمر والماء مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، تلك الطريقة تساعد على عدم تناول الطعام أثناء الإفطار بشكل كثير مع الاهتمام بتناول الخضروات مع البروتين مثل اللحوم والدجاج، كما يمكنك تناول بيض مسلوق مع خبز وشرب الماء والحليب، تعتبر من الوجبات سريعة تحضير وتتضمن على كربوهيدرات وكالسيوم مع الحرص على تناول الفواكه الطازجة التي تعطي شعور بالشبع.

أطعمة صحية في رمضان للإفطار والسحور