“ردد” .. دعاء الصائم عند الإفطار أول يوم رمضان 2024 (اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت)

يتساءل عدد هائل للغاية من الأشخاص في هذا الوقت الجاري عن دعاء الصائم عند الإفطار، فمن الجدير بالذكر أن شهر رمضان الكريم 2024 بدأ اليوم الإثنين 11 مارس 2024م، لهذا يرتفع تساؤل المواطنين حول الأدعية الرمضانية التي من الممكن أن تقال للصائم، وفيما يلي سوف نوضحها لكم.

دعاء الصائم عند الإفطار

هناك العديد من الأدعية التي من الممكن أن تُقال في شهر رمضان، لذا يتم البحث عن دعاء الصائم عند الإفطار، وفيما يلي أبرز تلك الأدعية:

يارب تقبل صيامنا وصلاتنا.

اللهم تقبل صيامنا.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة، وتقبل صيامنا.

اللهم اغفر لي ولوالداي وتقبل صيامنا.

اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وأعتق رقابنا من النار.

اللهم إني لك صومت وعلى رزقك أفطرت اللهم تقبل صيامنا.

اللهم تقبل صيامي ودعائي وصلاتي وصالح أعمالي.

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

شهر رمضا يكون شهر الرحمة والعبادة وكذلك المغفرة، كما أنه يكون شهر الصوم وشهر الفرحة والسعادة، ويترقبه جميع المسلمين، كما أن الله سبحانه وتعالى ميزه عن الشهور الأخرى، وتجدر الإشارة بأن العديد من المواطنين يتساءلون عن موعد أذان المغرب في شهر رمضان الكريم أول يوم، ومن الجدير بالذكر أن أذان المغرب يختلف باختلاف البلدان، الموعد حسب توقيت القاهرة يكون كما يلي: