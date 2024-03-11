هتسد معاكي بعد العزومة .. طريقة عمل الكنافة بالجبنة في البيت بدون تكلفة واحلى تحليه إنما اي حكاية

طريقة عمل الكنافة بالجبنة في البيت، إنها واحدة من الحلويات الشرقية المهمة التي تحظى بشعبية كبيرة في مائدة رمضان لسنوات عديدة، تتميز بتنوع حشواتها وطرق تحضيرها المختلفة، وفيما يلي طريقة سهلة لتحضير الكنافة بالجبنة في المنزل، فلنتابع معًا.

طريقة عمل الكنافة بالجبنة في البيت

لتحضير الكنافة بالجبنة في المنزل، ستحتاجين إلى قليل من المكونات البسيطة، وهي:

يجب احضار ½ كيلو من الكنافة.

ثم كوب من الزبدة السائلة غير المملحة.

ثم يجب احضار 6 أكواب من الجبنة الموتزاريلا.

ويجب قطع من الفستق للتزيين.

مقادير عمل شربات الكنافة بالجبنة

2 كوب من السكر. 2 كوب من الماء. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

طريقة تحضير الكنافة بالجبنة في البيت

نقع الجبن الموتزاريلا في الماء للتخلص من الملوحة وتجفيفها جيدًا.

فرم الكنافة إلى قطع صغيرة ثم فركها بالزبدة لتختلط بشكل جيد.

يجب تحضير صينية الفرن ودهنها بطبقة من الزبدة.

فرد نصف كمية الكنافة في الصينية والضغط عليها.

وضع طبقة من الجبنة الموتزاريلا بتوزيع متساوي.

وضع الكمية المتبقية من الكنافة والضغط عليها.

طهيها حتى تحمر وتتحول إلى قوام لذيذ.

يجب قديمها ساخنة وتمتع بالنكهة اللذيذة.

خطوات اعداد الكنافه بالجبنة