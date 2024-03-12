“جهز محفظتك فلوس بالأكوام في رمضان“ موعد صرف رواتب شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

ازدادت محركات البحث بالتساؤل عن موعد صرف مرتبات شهر مارس وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك واقتراب موعد عيد الفطر، مما يجعل الجميع يرغب في شراء مستلزمات شهر رمضان والعيد، وبناء على ذلك قامت الجهات المسؤولة بالإعلان عن موعد صرف الرواتب وذلك ما سوف نقدمه لكم من خلال مقالنا.

موعد صرف رواتب شهر مارس 2024

وفقا لما أعلنت عنه وزارة المالية أنه من المقرر صرف رواتب شهر مارس يوم الخميس الموافق 21 من مارس 2024، وسوف تستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام وذلك من أجل الحد من التزاحم، كما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه من المقرر زيادة الرواتب بمناسبة رمضان المبارك.

زيادة رواتب الموظفين شهر مارس

صرح وزير المالية أنه سوف يتم إضافة الزيادة والتي سوف تكون بحد أدنى 1000 جنيه مصري وتصل حتى 1200 جنيه وذلك وفقا للدرجة التي يعمل بها الموظف ومن المقرر أن تكون كالتالي: