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“جهز محفظتك فلوس بالأكوام في رمضان“ موعد صرف رواتب شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة
موعد صرف رواتب شهر مارس 2024
ازدادت محركات البحث بالتساؤل عن موعد صرف مرتبات شهر مارس وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك واقتراب موعد عيد الفطر، مما يجعل الجميع يرغب في شراء مستلزمات شهر رمضان والعيد، وبناء على ذلك قامت الجهات المسؤولة بالإعلان عن موعد صرف الرواتب وذلك ما سوف نقدمه لكم من خلال مقالنا.
موعد صرف رواتب شهر مارس 2024
وفقا لما أعلنت عنه وزارة المالية أنه من المقرر صرف رواتب شهر مارس يوم الخميس الموافق 21 من مارس 2024، وسوف تستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام وذلك من أجل الحد من التزاحم، كما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه من المقرر زيادة الرواتب بمناسبة رمضان المبارك.
زيادة رواتب الموظفين شهر مارس
صرح وزير المالية أنه سوف يتم إضافة الزيادة والتي سوف تكون بحد أدنى 1000 جنيه مصري وتصل حتى 1200 جنيه وذلك وفقا للدرجة التي يعمل بها الموظف ومن المقرر أن تكون كالتالي:
- من المقرر زيادة الراتب الخاص لموظفي الدرجة السادسة بمبلغ قدره 500 جنيه مصري.
- بينما العاملين في الدرجة الخامسة سوف يتم زيادة الراتب الخاص بهم بقيمة تصل حتى 550 جنيه.
- سوف يتم زيادة مبلغ قدره 600 جنيه للأشخاص العاملين في الدرجة الرابعة.
- بينما العاملين في الدرجة الثالثة سوف يتم زيادة الراتب الخاص بهم بمبلغ قدره 650 جنيه.
- أما فيما يخص العاملين في الدرجة الثانية سوف يتم زيادة الراتب الخاص بهم بمبلغ قدره 700 جنيه مصري.
- سوف يتم إضافة مبلغ قدره 750 للأشخاص العاملين في الدرجة الأولى.
- أما فيما يخص مركز مدير عام سوف يتم زيادة راتبه بمبلغ قدره 800 جنيه.
- وسوف يتم إضافة مبلغ قدره 850 جنيه للأشخاص العاملين في مراكز الدرجة العليا.
- أما الأشخاص العاملين في الدرجة الممتازة سوف يتم إضافة مبلغ قدره 900 جنيه.