حضري أطعم طبق فول على السحور بخطوات سهلة وبسيطة ومضمونة!

الكثير من الأمهات يبحثون عن طرق مختلفة بسبب اقتراب شهر رمضان للتجديد، حيث يعد طبق الفول من أساسيات مائدة السحور سوف نقدم لكم اليوم سبع خطوات لتحويل فول السحور لأن الفول محبوب للكبار والصغار ومن أساسيات مائدة الطعام.

أولاً طريقة تحضير الفول بالزيت والكمون

سوف نوضح في السطور التالية خطوات تحضير الفول بالزيت والليمون وهو يتمثل فيما يلى:

قومي بإضافة عصير ليمون وملح وكمون وزيت على وش الفول.

ثانيًا طريقة تحضير الفول بالدقة

قومي بتجهيز دقة من ثوم مدقوق وملح ،وكمون، وكركم، وليمون.

ثم قومي بعد ذلك بإضافة القليل من الزيت.

كما يمكنك إضافة طحينة.

طريقة تحضير الفول بالسلطة

سوف نوضح في هذا المقال طريقة تحضير الفول بالسلطة، وهو يتمثل فيما يلي:

أولًا المقادير

طماطم مقطعة على هيئة مكعبات صغيرة.

بصلة صغيرة وفلفل أخضر مقطعين على هيئة مكعبات صغيرة.

احضرى بعض البهارات وهي الملح و الكمون وخل وليمون.

وكمية مناسبة من الطحينة.

طريقة إعداد الفول بالسلطة

قومي بتقطيع الطماطم على هيئة مكعبات صغيرة.

قومي بتقطيع البصل والفلفل الأخضر على هيئة مكعبات صغيرة مع إضافة ملح وكمون وخل وليمون.

قومي بعد ذلك بإضافة الفول والقليل من الزيت والطحينة.

طريقة تحضير الفول بالطماطم

أولاً المكونات

سوف نوضح في السطور التالية مقادير الفول بالطماطم ويتمثل فيما يلي:

طماطم مقطعة على هيئة مكعبات.

كمية مناسبة من الفول.

عصير ليمون وملح.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة كبيرة من السمن أو الزيت أو الزبدة.

طريقة إعداد الفول بالطماطم

سوف نوضح في السطور التالية طريقة إعداده وهو: