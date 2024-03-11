لعشاق المسلسلات الأجنبية المدبلجة.. إليكم تردد قناة إم بي سي 4 على نايل سات

إليكم تردد قناة “إم بي سي 4” على النايل سات، حيث هي من إحدى القنوات العربية الرائدة في مجال تناول قضايا الأسرة والمرأة، وتقدم باقة متنوعة ومميزة من البرامج على مدار الساعة دون انقطاع، تتضمن البرامج مجموعة واسعة من المسلسلات العربية والخليجية والأجنبية مثل التركية، والهندية، والكورية، التي تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي، كما تعنى القناة أيضاً بعرض البرامج الاجتماعية التي تهم المشاهد العربي، مما يجعلها وجهة مفضلة للمشاهدين.

لمحة عن قناة إم بي سي فور للمسلسلات والبرامج الأجنبية

إم بي سي 4 هي إحدى القنوات التلفزيونية العربية التابعة لمجموعة MBC الإعلامية، تبرز كواحدة من أفضل القنوات التي تقدم البرامج الترفيهية والاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي السنوات الأولى لإطلاقتها كانت القناة تتخصص في عرض المسلسلات الإنجليزية المترجمة والمدبلجة، لكن مع الوقت أصبحت القناة تعمل على تقديم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والدرامية المتميزة، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق المسلسلات العربية والخليجية، وأيضاً المسلسلات التركية، الهندية، والكورية، بالإضافة إلى ذلك، تقدم إم بي سي 4 برامج اجتماعية تلقى استحسان الجمهور العربي، مما يجعلها وجهة مفضلة للمشاهدين الذين يبحثون عن تجربة تلفزيونية ممتعة.

تردد قناة إم بي سي 4 الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

يمكن لمشاهدي قناة إم بي سي 4 من محبي المسلسلات الأجنبية المترجمة والمدبلجة ضبط التردد الجديد الموضح في السطور التالية:

التردد: 11559

اتجاه الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

معدل الترميز: 27500

علماً أنه سيظهر اسم قناة إم بي سي فور على قائمة القنوات في التلفاز بالشكل الآتي: “MBC 4”.