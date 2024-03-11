اضبط لصغارك تردد قناة المجد كيدز بآخر تحديث 2024 على النايل سات

إليكم تردد قناة المجد كيدز، فهي قناة تابعة لمجموعة المجد الفضائية السعودية، وتبث برامجها الموجهة للأطفال على الأقمار الصناعية عرب سات، بدر 6، ونايل سات، تتميز القناة بعرض مجموعة متنوعة من البرامج يومياً، بما في ذلك مسلسلات الكرتون والمسابقات، مما يوفر للمشاهدين تجربة ممتعة وترفيهية، تهدف قناة المجد للأطفال إلى تقديم برامج تعليمية تعزز التربية الصحيحة وتعليم الأطفال قيم الدين الإسلامي، بالإضافة إلى تعليم العادات والتقاليد السليمة منذ الصغر، تبث القناة على مدار الساعة على النايل سات دون اشتراك شهري، مما يضمن وصول البرامج المميزة إلى الجمهور بشكل مستمر ومجاني.

لمحة عن قناة المجد كيدز ومحتواها المتنوع

“المجد كيدز” هي قناة فضائية متخصصة في عرض برامج ترفيهية وتعليمية موجهة للأطفال، تم إطلاقها عام 2004 كجزء من مجموعة قنوات “المجد” الإعلامية، التي يملكها ويديرها عبد المجيد اليمني، تهدف القناة إلى تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي يعزز نمو الأطفال من الصغر حتى سن السادسة عشر، ويساعد في تطوير مهاراتهم العقلية والجسدية من خلال مجموعة متنوعة من المسابقات والبرامج، تجمع القناة بين الثقافة والمعرفة والتسلية، وتقدم محتوى متنوعاً من الأفلام الكرتونية والبرامج التعليمية على مدار الساعة عبر القمر الصناعي النايل سات، مما يساهم في تعزيز معرفة الأطفال بالعالم من حولهم، تتواجد مقرات للقناة في عدة دول عربية، مع مقرها الرئيسي في الرياض، المملكة العربية السعودية، إضافة إلى مقار فرعية في مدينة القاهرة، الإمارات، عمان، والقصيم، وتهتم “مجد كيدز” بشكل أساسي على تنشئة الأطفال على الثقافة العربية الإسلامية وتحرص على حذف أي مشاهد لا تناسب ثقافتنا العربية، مما يجعلها أمنة تماماً على الأطفال.

تردد قناة المجد كيدز الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

يمكن لمشاهدي قناة المجد كيدز من الأطفال وذويهم متابعة برامج القناة الترفيهية والتعليمية عبر ضبط التردد الجديد الموضح في السطور التالية:

التردد: 11372

اتجاه الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

معدل الترميز: 27500

علماً أنه سيظهر اسم قناة المجد كيدز على قائمة القنوات في التلفاز بالشكل الآتي: “Almajd Kids”.