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بطنك مع هتصدق .. طريقة عمل الكنافة بالقشطة في البيت بأقل التكاليف والمقادير اعمليها أحسن من المحلات.. يا بختك لو عرفتي طريقتها
طريقة عمل الكنافة بالقشطة في المنزل
طريقة عمل الكنافة بالقشطة، في شهر رمضان، يحتل طبق الكنافة بالقشطة مكانة خاصة على موائدنا، حيث يُعتبر خيارًا لذيذًا وشهيًا لتعويض الجسم عن السكريات أثناء فترة الصيام، نحن ندرك الأهمية الكبيرة لهذا الطبق، ونسعى دوماً لتقديمه بأفضل صورة ممكنة.
طريقة عمل الكنافة بالقشطة
- ½ كيلو من الكنافة.
- 1 كوب من السمنة السائحة.
- ½ كوب من السكر البودرة.
مكونات عمل الحشو
- 2 كوب لبن.
- 3 ملاعق كبيرة نشا.
- 2 ملعقة كبيرة بودرة كريم شانتيه.
- 1 كوب قشطة بلدي.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا
مكونات عمل شربات الكنافة بالقشطة
- 3 كوب سكر.
- 1 كوب وربع ماء.
- ½ ليمونة.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- 1 ملعقة كبيرة عسل جلوكوز.
- 1 ملعقة كبيرة سمنة سائحة.
طريقة تحضير شربات الكنافة بالقشطة
- ضعي السكر والماء في قدر على نار متوسطة، وأضيفي نصف حبة الليمون وملعقة عسل الجلوكوز والفانيليا.
- اتركي المزيج حتى يغلي، ثم قللي الحرارة واتركيه يغلي لمدة لا تتجاوز 7 دقائق.
- بعد ذلك، أضيفي ملعقة من السمنة، واتركي المزيج يبرد دون تغطية.
طريقة تحضير الكنافة بالقشطة
- سخني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية، وفي صينية الفرن.
- ضعي ثلاث ملاعق من السمنة السائحة. ثم قومي بوضع نصف كمية الكنافة وقومي بالضغط عليها بشكل جيد.
- بعد ذلك، ضعي الحشو في النصف الأول من الكنافة واتركي الأطراف بدون حشو.
- وغطي الحشو بالنصف المتبقي من الكنافة واضغطيه بلطف.
- زيدي كمية من السمنة السائحة وضعي الصينية في الفرن حتى تحمر الكنافة.
- بعد الانتهاء، اسقيها بالشراب البارد واتركيها حتى تبرد قليلاً، ثم قدميها باردة.