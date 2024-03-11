ياتري هتقطع وانت بتفطر ولا بتتسحر .. مواعيد قطع الكهرباء في شهر رمضان 2024 في جميع المحافظات .. وما هي المناطق آلتي لم يفصل التيار فيها

مواعيد قطع الكهرباء في شهر رمضان، بضع ساعات تفصلنا عن استقبال شهر رمضان المبارك، الذي يجسد للمسلمين فرصة لتعزيز العبادة بالصيام والتهجد والقيام، ورغم التحديات المتمثلة في انقطاع التيار الكهربائي الدائم في جميع أنحاء مصر، يبدو أن مواعيد قطع الكهرباء في رمضان قد تتأثر، تسعى وزارة الكهرباء جاهدة لخدمة المواطنين من خلال وضع جدول زمني جديد لقطع الكهرباء، بهدف تجنب أي انقطاع يؤثر على وقت الإفطار أو السحور.

مواعيد قطع الكهرباء في شهر رمضان

أعلنت وزارة الكهرباء أنه في الأيام القليلة المقبلة من شهر رمضان قد تتغير مواعيد انقطاع التيار الكهربائي، أشارت الوزارة إلى أن قطع الكهرباء قبل وقت الإفطار ستكون بمدة ساعة واحدة، وستستمر بعدها الخدمة حتى وقت السحور، ولكن ستنخفض في وقت مبكر صباح اليوم التالي.

فيما يتعلق بانقطاع الكهرباء قبل وبعد وقت السحور، تم تحديده ليكون ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأكثر، وذلك حتى صلاة الفجر، وتسعى الشركات القابضة لتوزيع الكهرباء إلى توجيه المواطنين لشحن الهواتف واستخدام الكهرباء في الأوقات المستقرة لتفادي أي انقطاع محتمل.

الأسباب وراء عدم فصل التيار الكهربائي في بعض المناطق

يوجد عدة أسباب تفسر عدم قطع التيار الكهربائي في بعض المناطق بالجمهورية، حيث تشمل هذه الأسباب.