لو عندك عداد قديم شيله فوراً .. خطوات طلب تركيب عداد كهرباء إلكتروني + شروط طلب عداد كودي والأوراق المطلوبة

خطوات طلب تركيب عداد كهرباء إلكتروني، يتسائل العديد من المواطنين في مصر عن كيفية طلب تركيب عداد كهرباء إلكتروني، بعد إعلان وزارة الكهرباء عن توفر عدادات الكارت السهلة الاستخدام، تلك العدادات تساهم في تقليل سرقة التيار الكهربائي وتجنب الأخطاء الناتجة عن قراءة العداد العادي، بالإضافة إلى تقليل الأخطاء في الفواتير المقدمة للمواطنين، سنستعرض في هذا المقال شروط تقديم طلب لتركيب عداد الكارت، والوثائق المطلوبة للتقديم، بالإضافة إلى خطوات عملية التقديم.

خطوات طلب تركيب عداد كهرباء إلكتروني

لطلب تركيب عداد الكهرباء الإلكتروني عبر الإنترنت، يتعين اتباع سلسلة من الخطوات، وهي كما يلي.

قم بالدخول إلى المنصة الموحدة الإلكترونية للكهرباء من هنا .

. في الخطوة التالية، اختر “خدمة تركيب عداد قانوني”.

سجّل حسابًا جديدًا على المنصة في الخطوة الثالثة.

قم بإدخال البيانات المطلوبة بدقة وتحقق من صحتها في الخطوة الرابعة.

أحضر كافة الوثائق المطلوبة في الخطوة الخامسة.

في الخطوة الأخيرة، اضغط على “إرسال الطلب”، واحتفظ برقم الكود الخاص بالعداد لتتمكن من متابعة واستعلام حالة طلبك.

ما هي المستندات المطلوبة للتقديم على العداد الكهربائي

لطلب تركيب عداد الكهرباء، يجب تجهيز مجموعة من الوثائق الأساسية التي تشمل:

نسخة مصورة من البطاقة الشخصية من الوجهين، ويجب أن تكون سارية المفعول. نسخة من عقد ملكية العقار أو الوحدة التجارية. في حالة الوحدة التجارية، يتعين على المواطن تقديم الملف الضريبي الخاص به. صورة من فاتورة المياه والكهرباء للوحدة المراد تركيب العداد فيها.

كيفية الاستعلام عن الطلب المقدم على منصة الكهرباء

لتتبع طلبه الكهربائي عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الكهرباء، يقوم المواطن باتباع الخطوات التالية.