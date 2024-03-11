متشطبة من مجاميعة مش هتصرف عليها جنية.. خطوات التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي 2024 واخر تحديث الشروط وما هي المستندات المطلوبة

التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي 2024، يسعى البعض للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، حيث تشكل مبادرة الإسكان الاجتماعي إحدى المبادرات البارزة والرئيسية التي قامت الحكومة المصرية بإطلاقها، تُعتبر هذه المبادرة فرصة للشباب للحصول على شقق بأسعار معقولة مقارنةً بالتضخم الكبير للأسعار داخل محافظة القاهرة، يتم تقديم هذه الشقق من قبل الوزارة بدون دفع مقدم مالي كبير، سنقدم لكم فيما يلي جميع الخطوات الضرورية للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي من وزارة الإسكان.

كيفية التقديم علي شقق من وزارة الإسكان الاجتماعي

بالنسبة للفترة المتوقعة لفتح حجز شقق من وزارة الإسكان الاجتماعي لعام 2024، من المتوقع أن يكون هذا خلال بداية شهر مارس الحالي فقط، وإليك الخطوات التي يمكن اتخاذها لحجز شقة من وزارة الإسكان الاجتماعي:

أولًا: قم بزيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري [ من هنا ].

]. ثانيًا انقر فوق أيقونة حجز وحدات سكنية.

ثالثًا أنشئ حسابًا جديدًا خاصًا بك على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

رابعًا: قم بتعبئة اسمك الكامل ورقم بطاقة الرقم القومي الخاص بك.

خامسًا انقر على موافقة على الشروط والضوابط المتعلقة بالمشروع الذي تقدمت له.

سادسًا قم بسداد رسوم مقدم لتأكيد جدية الحجز.

أخيرًا بعد اكتمال عملية التقديم، ستتلقى رسالة على هاتفك تؤكد نجاح العملية.

ما هي شروط حجز شقة الإسكان الاجتماعي

هناك عدة معايير أعلنت عنها وزارة الإسكان الاجتماعي، ويتعين على الراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي الالتزام بها، من بين هذه الشروط

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية السعودية.

يتعين أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عامًا.

يُفضل أن يكون للشخص القدرة على التصرف والتعاقد.

يُسمح للأسرة الواحدة بالتقديم لحجز عدة شقق من وزارة الإسكان الاجتماعي.

أهم المستندات والأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

هناك مجموعة من الوثائق والأوراق التي يجب على الفرد الالتزام بها للحصول على شقة من وزارة الإسكان الاجتماعي، وفيما يلي قائمة بهذه الوثائق.