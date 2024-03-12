“مرحب شهر الصوم مرحب”.. دعاء يوم 2 الثاني من شهر رمضان الثلاثاء 12/3/2024 .. ربنا يتقبل منكم صالح الأعمال

الدعاء عملية شخصية تعبر عن تواصله الفردي مع الله. ومع ذلك، يشجع المسلمون على استغلال هذه الفرصة الخاصة في شهر رمضان، الذي يعتبر شهر الرحمة والغفران، للتضرع إلى الله بالدعاء والتوسل إليه بكل ما يخطر ببالهم من أماني ومناجاة، مؤمنين بأن الله قريب ومستجيب لدعواتهم، سائلين الله أن يقبل دعاءهم ويغفر لهم ويتقبل منهم صالح الأعمال.

فضل الدعاء في شهر رمضان مبارك

الدعاء هو سلاح المؤمن، وهو الوسيلة التي يستجير بها المسلم لدى الله، ولا شك أن شهر رمضان يعتبر فرصة ذهبية للتواصل مع الله وطلب الرحمة والمغفرة.

ففي هذا الشهر الفضيل، ينزل الرحمة وتتفتح أبواب الجنة، ويغلق أبواب النار، فما أجمل أن يكون العبد في هذه الأيام المباركة متضرعًا إلى الله بالدعاء والتضرع، مؤمنًا بقدرة الله على قبول الدعاء وتحقيق مراده.

وإن الله يفتح أبواب الرحمة والبركة في هذه الأيام، ويغفر الذنوب ويرفع الأعمال إليه، فلنكثر من الدعاء ونتضرع إليه بكل خشوع وتواضع، فإن الله يقول في كتابه الكريم “ادعوني أستجب لكم”.

دعاء اليوم الثاني من رمضان 1445هـ 2024 م