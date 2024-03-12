ساعات وهيتحولك 1200 جنيه في حسابك الشخصي.. 15% دعمًا إضافيًا بقرار من رئيس الجمهورية

في إطار الدعم المستمر التي تقدمها الحكومة المصرية لجميع المصريين، عملت على تطبيق زيادة جديدة لمعاشات تكافل وكرامة، فضلاً عن أن هذه الزيادة تقدر قيمتها بحوالي 2000 جنيه يتم العمل على صرفها مع معاش شهر مارس، إضافة إلى ان هذا الدعم يستفيد منه نحو 22 مليون مواطن، بما يمثل قرابة الـ 5.2 مليون أسرة في جميع أنحاء الجمهورية، كما أن الدعم يهدف إلى توفير مالي للأسر الأكثر احتياجًا، ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحقيق حياة كريمة وملائمة لجميع المشتركين في وزارة التضامن.

زيادة 15% لمعاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن صرف معاش تكافل وكرامة يوافق منتصف كل شهر، بما أن هناك توقعات تُشير على صرف معاش هذا الشهر يوم 15 مارس 2024، ويأتي بقيمة الزيادة الأخيرة البالغ قيمتها 15%، هذا مع العلم أن هذا الدعم النقدي يُخفف من العبء الاقتصادي الذي يمر به العديد من المواطنين، فضلاً عن المساهمة في تحسين حياتهم المعيشة وتعزيز الإستقرار الإجتماعي في الوقت الحالي.

قيمة الزيادة الإجمالية لمعاشات تكافل وكرامة

بعد أن أقر رئيس الجمهورية مؤخرًا الزيادة الأخيرة التي تبلغ نسبتها نحو 15% لمعاش تكافل وكرامة وبتكلفة بلغت نحو 5.% مليار جنيه، لتُصبح الزيادة في هذا العام نحو 55% من قيمة المعاش، هذا وأنه سيتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة خلال العام المالي 2024-2025، فضلاً عن المساهمة التي توفر لهم استقرار ودعم نقدي في ظل الإضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024

على أن تتم عمليات الصرف الخاصة بمعاشات التكافل والكرامة من جميع ماكينات الصراف الألي والبريد المصري المتواجد على مستوى جمهورية مصر العربية، إضافة إلى أن الحكومة سهلت كافة الإمكانيات الخاصة بالصرف على جميع المستفيدين والمشتركين في وزارة التضامن الاجتماعي.