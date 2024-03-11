“مدد ياشيخ صابر مدد”.. مواعيد عرض مسلسل المداح الجزء 4 بطولة حمادة هلال عبر قناة ام بي سي مصر MBC .. ياترى هيعمل إيه تاني؟!

يعتبر مسلسل المداح واحدًا من المسلسلات الشهيرة التي حظيت بإعجاب الجمهور، وقد تمكن من جذب انتباه الكثيرين خلال فترة عرضه لذا يبحث الكثير من المواطنين حاليًا عن مواعيد عرض مسلسل المداح الجزء 4 والقنوات الناقلة له.

مواعيد عرض مسلسل المداح الجزء 4

تمامًا، يعرض مسلسل “المداح” على قناة MBC مصر 2 في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويعاد عرضه في تمام الساعة الرابعة عصرًا ويمكنك متابعة الحلقات عبر التردد التالي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الاستقطاب: عمودي.

وهذه المعلومات ستساعدك في ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك لمشاهدة المسلسل في الوقت المناسب لذا، لا تفوت فرصة متابعة الأحداث المثيرة في مسلسل المداح على قناة MBC مصر 2.

عرض مسلسل المداح في رمضان

ينتظر الكثير من متابعي المسلسلات بفارغ الصبر عرض مسلسل المداح الذي استطاع أن يجذب الجماهير إليه بشكل كبير ومع استمرار النجم حمادة هلال في تحقيق النجاحات، يأتي مسلسل المداح الجزء الرابع ليثبت نفسه كأحد الأعمال المتميزة في رمضان وتبحث الجماهير أيضًا عن معلومات حول مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة، وبفضل قنوات MBC مصر، يمكن للمشاهدين متابعة “المداح” في الأوقات التالية