هتسد معاكي في العزومات والكل هيشكر فيكي.. تعرفي على أجمل طريقة عمل الكفتة في البيت بتكلفة قليلة .. أثبتي أنك ست بيت شاطرة

طريقة عمل الكفتة في البيت، ترغب العديد من النساء في معرفة الطريقة المثلى لتحضير وتخزين كفتة الباذنجان، خاصةً مع وجود شهر رمضان الكريم، حيث توفر هذه الوصفة الوقت والجهد بتكلفة بسيطة، وتعتبر خيارًا أقل تكلفة مقارنةً بأنواع الكفتة الأخرى، في هذا المقال، سنستعرض لكم الخطوات البسيطة لتحضير كفتة الباذنجان والبطاطس، وهي وجبة تحظى بشعبية كبيرة بين الكبار والصغار.

طريقة عمل الكفتة في البيت

سنتحدث اليوم عن كيفية تحضير الكفتة، والان هيا بنا نتعرف على مكونات كفتة بتكلفة مناسبة:

كمية مناسبة من الدقيق. استخدمي زيت ذرة. كوب صغير من الشبت المفروم. طماطم مبشورة. استخدمي عصير الطماطم والفلفل الأسود والملح. ملعقة من الكمون. 500 جرام من الباذنجان المشوي. بطاطس مسلوقة ومهروسة.

طريقة تحضير الكفتة في البيت

سأشرح في هذا التقرير كيفية تحضير كفتة بتكلفة منخفضة، وفيما يلي الخطوات.

ضعي الباذنجان والبطاطس في الكبة، مع إضافة التوابل كالملح والفلفل الأسود والكمون، وقومي بخلطهم جيدًا لضمان التوزيع المتساوي.

شكلي الخليط على هيئة أصابع لكفتة الباذنجان، ثم قلبيها في الدقيق من كل الاتجاهات.

ضعي الكفتة في علب حفظ أو أكياس مناسبة لتخزينها في الفريزر حتى وقت الاستخدام.

كيفية تقديم الكفتة باحلي طريقة شيك

بعد إكمال تحضير الكفتة، يمكنك تقديمها بطرق إبداعية، فمثلاً يُفضل وضعها في خبز عربي أو تقديمها على طبق مع الخضروات المشوية وإضافة صلصة الزبادي، يمكن أيضًا تقديمها مع مجموعة من النكهات اللذيذة والتحضيرات الشهية الأخرى حسب الرغبة، استمتع بتجربة الكفتة المشوية المميزة والغنية بالنكهات، ويُمكنك إضافة لمسة مميزة عبر تقديمها مع الأعشاب الطازجة والبصل المقطع إلى شرائح، مع رشة خفيفة من عصير الليمون لإضفاء نكهة مميزة وإشراق إضافي.