“منحة ال1000 جنية“ وزارة القوى العاملة توضح شروط وخطوات التسجيل في العمالة الغير منتظمة 2024

أطلقت وزارة القوى العاملة العمالة الغير منتظمة وهي من أشكال الدعم الذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنحها للأشخاص الذين ليس لديهم دخل ثابت وذلك من أجل توفير حياة كريمة لهم ومساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا رابط التقديم عليها وموعد صرفها للمستفيدين.

وزارة القوى العاملة العمالة الغير منتظمة

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها بشكل دقيق من أجل التقديم على المنحة، والخطوات كالتالي:

أولا يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة القوى العاملة المصرية. ثم قم بالضغط على كلمة إنشاء حساب. قم بإدخال كل من الرقم القومي الخاص بك وتاريخ الميلاد، ثم قم بالنقر على متابعة. سوف يتطلب أيضا إدخال الموقف التأميني الخاص بالمتقدم وقم بكتابة الاسم الخاص بالمتقدم رباعي. يرجى تحديد موقف المتقدم من الخدمة العسكرية. قم بتحديد الحالة الاجتماعية وقم بإدخال رقم هاتف يعمل والعنوان الخاص بالمتقدم. أخيرا بمجرد الضغط على زر حفظ سوف يتم إرسال الطلب للجهات المسؤولة وفحصها جيدا وسوف يتم التواصل معكم.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم صرف المنحة في الأسابيع القليلة القادمة، كما أوضحت أيضا أن قيمة المنحة تبلغ حوالي 1000 جنيه، كما أنها قامت أيضا بتحديد الفئات التي يحق عليها التسجيل في المنحة وهم: