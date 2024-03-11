“الكالون في السيفون”.. الحلقه الأولى من برنامج رامز جاب من الآخر  احمد السقا + باسم سمرة مفاجآت نارية.. بعد ماقطعو بعض على السوشيال !!

بدأ البث الأول لبرنامج “رامز جاب من الآخر” هذا المساء على محطة قنوات MBC مصر حيث يعرض البرنامج بشكل يومي بعد إطلاق مدفع الإفطار مباشرة تحديداً في الساعة السادسة وخمس دقائق مساء ليبدأ اولى حلقات البرنامج في استضافة النجمان احمد السقا وباسم سمرةرامز جاب من الآخر الحلقه 1 ظهرت في الإعلان تفاصيل المقلب الذي سيكون عرضة له ضحايا الفنان رامز جلال خلال هذا الموسم، والضحايا من مشاهير الفن والرياضة والشهرة من شتى أرجاء الوطن العربي وجاء في تفاصيل الحلقه الاولى الآتي.

الحلقه الاولى من برنامج رامز جاب من الآخر

قال رامز خلال برنامجه على اول حلقة في «mbc مصر»: معانا النهارده اتنين قطّعوا بعض على السوشيال ميديا وفي البرامج التلفزيونية، واحد قال للتاني مبيعرفش يمثل والتاني قال انه مش بيعرف يعمل حاجة خالص معانا النهارده أحمد السقا وباسم سمرة أبطال مسلسل العتاولة من ضمن الضيوف الآخرين : نجلاء بدر وسمية الخشاب ومحمد شاهين وعبد الناصر زيدان ومحمد رياض وحمادة هلال وحسن شاكوش مع طليقته، وكذلك حمدي الميرغني وغيرهما.

ضحايا رامز جاب من الآخر في رمضان 2024

يقدم النجم رامز جلال برنامجه الجديد “رامز جاب من الأخر” الذي يبث يوميا خلال شهر رمضان على شاشة “إم بي سي مصر” يتميز هذا البرنامج بأنه مفعم بالإثارة والأحداث المثيرة حيث يؤدي رامز جلال مقالبه على الضيوف في أجواء مليئة بالتشويق يأتي الموسم الجديد محملا بلحظات مليئة بالمفاجآت ومواقف كوميدية وتحولات غير متوقعة كما يشهد مشاركة عدد من النجوم الذين سيشاركون رامز جلال الظهور على الشاشة.