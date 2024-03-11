تردد القنوات
“لمشاهدة مسلسلات رمضان“ استقبل تردد قناة mbc العراق بجودة عالية hd وبدون تقطيع
تردد قناة mbc العراق
تعد قناة ام بي سي العراق واحدة من مجموعة قنوات ام بي سي الشهيرة والتي لاقت على اعجاب الكثير من المتابعين في كل مكان داخل الوطن العربي وذلك بسبب عرض تلك القناة للعديد من الأفلام والمسلسلات المميزة للغاية وخاصة مع دخول شهر رمضان المبارك نجد أن العديد من المشاهدين يرغبون في معرفة تردد قناة mbc العراق، وذلك لضبط تلك القناة على جهاز التلفاز الخاص بهم والاستمتاع بما تقدمه القناة على شاشتها من محتوى مميز يعجب العديد من في كل مكان.
تردد قناة mbc العراق
يمكن ضبط تردد قناة ام بي سي العراق على القمر الصناعي نايل سات من خلال اتباع الخطوات التالية:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11938.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- الاستقطاب أفقي.
- جودة القناة: hd.
تردد قناة MBC العراق الجديد 2024
كما يمكن ضبط تردد قناة MBC العراق على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:
- التردد:11862
- معامل الترميز:27500
- القمر الصناعي: عرب سات.
- معامل الاستقطاب: عمودى.
- معامل تصحيح الخطأ:6/5
مجموعة قنوات mbc
تضم مجموعة قنوات ام بي سي الكثير من القنوات الأخرى المميزة والتي يفضل مشاهدتها الكثير من المشاهدين في كل مكان، ومن تلك القنوات ما يلي:
- قناة ام بي سي مصر.
- قناة ام بي سي العربية.
- قناة ام بي سي 3.
- قناة ام بي سي بوليود.
- قناة mbc1.
- قناة mbc العراق.