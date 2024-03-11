170 ألف جنيه راتب شهري ومميزات ذهبية.. فرصة عمل في السفارة الأمريكية بالقاهرة ألحقها بسرعة قبل فوات الأوان

كشفت السفارة الأمريكية في القاهرة، عن عدد من الوظائف الشاغرة التي تتناسب مع العديد من المواطنين والكادر البشرية الراغبة في التعيين، ومنها “ممرضة مسجلة من قبل الدول” للعمل ضمن فريق السفارة، موضحه أن هذه الوظيفه تأتي وفقًا لمجموعة من الشروط والمتطلبات الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

التخصص المطلوب في السفارة الأمريكية بالقاهرة

أكدت السفارة الأمريكية في القاهرة، أن الوظيفة المطلوبة هي ” Registered Nurse ممرضة مسجلة من الدولة”، وهي ستكون مسؤولة عن توفير العلاج الطبي لموظفي سفارة الولايات المتحدة، فضلاً عن الإحتفاظ بجرد دقيق لكافة المعدات والأدوات الطبية اللازمة، إضافة إلى أنها ستكون مسؤولة عن تخزين اللقاحات، وتوفير الدعم الأساسي للحياة الجماعية، وغيرها من المهام الطبية الأخرى التي ستكون مكلفة بها على مدار العمل داخل السفارة.

مميزات ورابط التقديم في وظيفة السفارة الأمريكية

يصل راتب الممرضة داخل السفارة الأمريكية بالقاهرة إلى 42.275 دولار سنويًا، أي بما يُسجل 2 مليون و70 ألف جنيه، بما يُعني قرابة الـ 173 ألف جنيه شهريًا، على أن يكون العمل بدوام كامل وتصل عدد ساعاته إلى 40 ساعة في الأسبوع، كما يجب وأن تكون المتقدمة خبرة في مجال التمريض ومسجلة في ” RN”، كما لابد من توافر رخصة تمريض مسجلة صالحة وغير مقيدة من الولايات المتحدة، مع إتقان اللغة العربية كتابة وتحدث وقراءة، ويمكن التقديم في هذه الوظائف “من هنا”، مع استكمال جميع الإجراءات المعنية بالقبول.