وداعاً للحلويات الجاهزة! حضري الكنافة بكل سهولة في البيت زي الحلواني!

الكنافة من أكثر الحلويات التي يشتهر تقديمها في شهر رمضان الكريم، ينتظرها العديد من أجل تناولها في هذا الشهر، نظرا لطعمها الرائع والمميز الذي يختلف عن الوصفات الأخرى، يمكنك تحضيرها بالكثير من الطرق مع إضافة الحشوات المتنوعة إليها مثل الموز، مانجو، شوكولاتة، كريمة، لأننا نحرص على راحتكم وفرنا لكم طريقة عمل الكنافة بكافة الحشوات مقرمشة ولذيذة مثل الحلواني بخطوات بسيطة، المميز بها يلائم تقديمها كتحلية بعد إفطار في تجمعات العائلية الكبيرة أو المناسبات الخاصة.

طريقة عمل الكنافة بكافة الحشوات مقرمشة ولذيذة مثل الحلواني

الكثير من ربات المنزل يبحثون عن أفضل الحلويات التي يمكن تقديمها في أول أيام شهر رمضان المبارك بعد وجبة الإفطار، لذلك لا تجدي أفضل من الكنافة من أجل إعدادها إلى عائلتك أو إذا كان لديك عزومة، اليوم سنقدم لكم اسهل طريقة لتحضير الكنافة في المنزل، وهي كالآتي:

المكونات:

½ كيلو من الكنافة الشعر.

كوب من السمن.

مكسرات.

كريمة حلويات.

شرائح مانجو.

شوكولاتة.

موز.

طريقة التحضير:

يمكنك تقطيع الكنافة أو ضربها في الخلاط الكهربائي حتى تصبح مثل فتافيت ولا يوجد بها أي تكتلات.

نحضر طاسة، نضيف إليها السمن، نحمرها حتى يكون لونها ذهبي.

بمجرد أن تبرد الكنافة، نأتي بصينية يكون عمقها ما بين 25 سم إلى 30 سم، ثم نضيف السمن في الصينية، نضع ½ كمية من الكنافة، نضغط عليها حتى يكون بها أي فراغات، ثم نضيف المكسرات أو بناء على ما يتوفر لديكي سواء موز أو شوكولاتة، مانجو.

نضيف كمية الكنافة المتبقية على الحشو، نضغط عليها أيضا حتى لا يكون بها أي فراغات، ثم نضع كمية السمن المتبقية، ندخلها إلى الفرن حتى تنضج.

طريقة تحضير الشربات

نحضر كوبين من الماء، نضيف إليه كوب سكر، ½ عصير ليمونة، نضع كل تلك المكونات في وعاء، نضعه على النار حتى يصل إلى الغليان، ويصبح سمكه مثل الشربات، نتركه حتى يبرد، نضعه على الكنافة وهي ساخنة.

الجدير بالذكر أن يمكن أن نحضر الكنافة كطعام مثل إضافة الجمبري من خلال تحضير جمبري جامبو، نلفه بالكنافة، ثم يضع في الزيت لكي يقلي، بمجرد أن ينضج، نصفيه من الزيت جيدا.