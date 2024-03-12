“هتضحك من قلبك انت وكل حبابيك”.. مواعيد عرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقه 1 و 2 على قناة ON .. عشان متدورش كتير!!

تشهد بشكل عام عملية ازدياد البحث من قبل العديد من المواطنين حول موعد عرض إحدى أكثر المسلسلات المنتظرة التي تحظى بشعبية كبيرة، حيث تم انتظار عودته بعد توقف عرض أجزائه السادس والسابع في عامي 2022 و2023 على التوالي ومن خلال هذا المقال سنقوم بتوضيح جميع التفاصيل المتعلقة بهذا المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن

منذ عرض الجزء الأول قد حقق هذا المسلسل نجاحًا وشهرة واسعة على القنوات الفضائية، حيث أولى الفنان أحمد مكي اهتمامًا خاصًا بإنتاج أجزاء أخرى تفوق السابق من ناحية النجاح والتأثير وقد تمكن المسلسل من جذب الجماهير وتشكيل قاعدة متابعين كبيرة، بفضل الأحداث المثيرة التي يقدمها بشكل متميز وأعلنت شبكة قناة ON عن عرض الحلقة الأولى من المسلسل اليوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 في تمام الساعة 6:05 مساءً، بعد أذان المغرب، مع إعادته في تمام الساعة الثالثة فجرًا، ومرة أخرى في الساعة الثالثة عصرًا.

أبطال مسلسل الكبير اوى الجزء الثامن

يضمّ هذا المسلسل فريقًا ضخمًا من الفنانين، بدايةً من النجم أحمد مكي الذي يتصدر قائمة الأبطال، إلى جانب عدد من الوجوه البارزة في الساحة الفنية، منهم: