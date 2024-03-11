وجبة درامية دسمة.. تردد قناة أبو ظبي دراما الجديد 2024 لمشاهدة أقوي المسلسلات

تعتبر قناة أبوظبي دراما واحدة من أفضل القنوات الدرامية، حيث تعرض مسلسلات وأعمال درامية طوال اليوم بدون تشفير مجانا، تمكنت القناة بنجاح من إثبات وجودها بشكل كبير بين القنوات الأخرى في وقت قصير، ويعزى هذا النجاح إلى تنوع المحتوى الذي تقدمه، وإلى عرضها المحتوى بلا إعلانات، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المسلسلات الخليجية والعربية والمسلسلات المدبلجة إلى العربية، يبحث العديد من الأشخاص عن تردد قناة أبو ظبي دراما HD على النايل سات وعرب سات لمشاهدة الكثير من الأعمال الدرامية الخليجية والمصرية فإذا كنت ترغب في معرفة تردد قناة أبو ظبي دراما الجديدة لعام 2024 وأهم المعلومات حولها، يرجي متابعتنا.

تردد قناة أبو ظبي دراما الجديد 2024

تأسست قناة أبوظبي دراما في عام 2010، وبدأت البث دون إعلانات. تعرض القناة مسلسلات درامية، وهي تابعة لشركة أبوظبي للإعلام وتتخصص في عرض المسلسلات العربية والخليجية، بالإضافة إلى المسلسلات المدبلجة إلى العربية، تمتاز القناة بعرض مسلسلاتها على مدار الساعة طوال اليوم دون انقطاعات إعلانية، يزداد البحث عن قناة أبو ظبي دراما لأنها تبث محتواها بدون إعلانات وبجودة عالية، لذلك سنقدم لكم تردد قناة أبو ظبي دراما الجديدة لعام 2024 عبر مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة أبو ظبي دراما الجديد 2024 علي نايل سات

الاستقطاب: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 12467.

تردد قناة أبو ظبي دراما الجديد 2024 علي عرب سات

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 11804.

تردد قناة أبو ظبي دراما الجديد 2024 علي هوت بيرد

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

التردد: 11747

مسلسلات رمضان على قناة أبو ظبي دراما

عندما نتعرف على تردد قناة أبو ظبي دراما HD على النايل سات وعرب سات، نجد الكثير من الأعمال الدرامية المصرية والخليجية التي سيتم عرضها في شهر رمضان 2024، ومن بينها:

مسلسل بدون سابق إنذار.

مسلسل سر إلهي.

مسلسل لحظة غضب.

مسلسل صدفة.

مسلسل صيد العقارب.

مسلسل بابا جه.

مسلسل جودر.

مسلسل فراولة.

مسلسل المعلم.

مسلسل مليحة.

مسلسل حق عرب.

مسلسل إمبراطورية ميم.

مسلسل الكبير أوي.

مسلسل بيت الرفاعي.

مسلسل الحشاشين.

مسلسل عتبات البهجة.

طريقة ضبط القناة علي جهاز الاستقبال

عند الحديث عن كيفية معرفة تردد قناة أبو ظبي دراما HD على النايل سات وعرب سات، يشير إلى أنه يمكن ضبط تردد القناة من خلال اتباع الخطوات التالية.