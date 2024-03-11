“حدثها الان” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 علي نايل سات لمتابعة افضل الافلام الوثائقية

يبحث الكثير من المواطنين الذين يهوون مشاهدة الأفلام الوثائقية والمغامرات عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات لعام 2024، تعتبر ناشيونال جيوغرافيك قناة تابعة لمنظمة ناشيونال جيوغرافيك تعرض أفلام وبرامج وثائقية حول الطبيعة والعلم والحضارة والتاريخ في هذا المقال، سنعرض لكم تردد القناة والبرامج التي تعرضها وكيفية ضبطها.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يبحث العديد من محبي الحياة البرية عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عقب التوقف الاخير علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وتُعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أشهر القنوات في العالم العربي بسبب برامجها الاستثنائية، تتنوع البرامج التي تعرضها هذه القناة من حيث المحتوى، مثل برنامج “الحيوانات عن كثب”، وبرنامج “فريق إنقاذ الطرق الجليدية” وغيرها الكثير، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة جميع هذه البرامج المميزة من خلال تردد القناة على نايل سات وعرب سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية:

التردد: 11226.

معامل التصحيح: 3/4.

معدل الاستقطاب: 30000.

معدل الترميز: أفقي .

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر القمر الصناعي عرب سات بجودة عالية: