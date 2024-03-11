مسلسل صيد العقارب الحلقة 1 الاولي بطولة الفنان غادة عبد الرازق في رمضان 2024 علي قناة CBC

صيد العقارب الحلقة 1 الاولي، يريد الكثير من محبي الفنانة الكبير غادة عبد الرازق معرفة موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل “صيد العقارب” والتي ستكون بداية من اليوم الاثنين 11 مارس من هذا العام، يعتبر مسلسل “صيد العقارب” أحد مسلسلات رمضان البارزة للنجمة غادة عبد الرازق، والتي تثير اهتمام محركات البحث مثل جوجل، في هذا المقال سنلقي نظرة على جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 1 الاولي

يُعد العقرب من الكائنات الضارة والخطيرة التي لا يمكن للإنسان لمسها، وعلى الرغم من ذلك، قامت الفنانة غادة عبد الرازق بتوظيف مدرب خاص لصيد العقارب واستخراج السم منها، وقامت بالتقاط صورة لها وهي تحمل العقرب بواسطة المدرب وتم استخراج السم بعد تعرضه لصدمة كهربائية، يتم بث المسلسل على قناة سي بي سي على صفحتها الرسمية على فيسبوك، حيث يتم عرض الحلقة الأولى لمسلسل “صيد العقارب” لغادة عبد الرزاق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ويتم إعادة عرضها في تمام الساعة 1:45 مساءً وفي الساعة 2:45 صباحًا.

أحداث مسلسل صيد العقارب

يتطلع العديد من المواطنين في الوقت الحالي إلى معرفة أحداث مسلسل “صيد العقارب”، حيث تقوم الفنانة غادة عبد الرازق بتجسيد شخصية البطلة فيه الشخصية التي تلعبها غادة تُدعى عايدة، حيث تتغير حياتها تمامًا بعد اغتيال شقيقها على يد سامح، الأخ غير الشقيق لزوجها ياسين إسماعيل الغول هذا الحدث يفتح الباب أمام قصة انتقام وثأر، ومع تقدم الحلقات نعرف أن عائلتي ضرغام والغول كانت تتشاركهما روابط قوية من الصداقة والحب المسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، ويشارك في بطولته رياض الخولي وسيمون.