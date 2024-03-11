اكسب 100.000$ .. ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 خطوات الاشتراك مع الإعلامي مصطفي الأغا علي MBC

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 للفوز بجائزة قيمتها 100 ألف دولار، وهي واحدة من المسابقات الرئيسية التي يتطلع إليها الكثيرون في الوطن العربي من اجل المشاركة في برنامج الحلم والحصول علي الجائزة الكبري ويقدم مجموعة كبيرة من الجوائز النقدية الضخمة التي تصل إلى مليون دولار أمريكي، ومع اقتراب السحب على الجائزة الكبرى، يزداد الاهتمام بشكل كبير في كيفية التسجيل والفرصة للفوز بأكبر جوائز المسابقة.

مسابقة حلم 2024 الإعلامي مصطفى الأغا

يعرض برنامج “الحلم” على قناة MBC السعودية، حيث يقدم الإعلامي المميز مصطفى الأغا هذا البرنامج المشهور بين برامج المسابقات يمكن المشاركة في البرنامج من خلال الإجابة على الأسئلة بشكل صحيح، ويسمح بالمشاركة للأشخاص من جميع الدول العربية يتم عرض البرنامج بشكل أسبوعي على القناة الناقلة له لإعلان الفائزين.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 لربح جائزة 100 ألف دولار

يمكن الان الاشتراك في مسابقة الحلم والدخول على سحب الجائزة الكبرى بقيمة 100 ألف دولار أمريكي من خلال اتباع الخطوات التالية:

إرسال رسالة رسالة نصية على الرقم المرادف لبلدك تتضمن كلمة حلم أو dream.

بعد ذلك قم بالإجابة على السؤال المرسل بشكل صحيح.

بعد ذلك سوف تصلك رسالة ترحيب تؤكد على الاشتراك في المسابقة.

بعد ذلك قم بالإجابة على جميع الأسئلة المرسلة بشكل صحيح، وانتظر لإعلان أسماء الفائزين.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم في حالة استيفاء الشروط والضوابط الخاصة بالبرنامج، وذلك من خلال ارسال كلمة حلم أو على الأرقام التالية: