epedu.gov.iq نتائج السادس الاعدادي دور أول في العراق عبر موقع نتائجنا ملفات pdf

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن رابط للاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي لعام 2023 في الدور الأول، ومن المقرر أن تكون هذه النتائج متاحة رسميًا يوم الأربعاء والخميس القادمين فهناك اهتمام كبير من قبل أولياء الأمور والطلاب لمعرفة نتائج الامتحانات، ويمكن تحميل النتائج بصيغة PDF في جميع أنحاء العراق.

نتائج السادس الاعدادي دور أول في العراق

فيما يلي، سنوضح كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول في العراق عبر موقع “نتائجنا”يمكن الوصول إلى الرابط للاستعلام عن النتائج على النحو التالي: رابط النتائج الخاص بالسادس الإعدادي 2023 الدور الأول.

أولا القيام بزياردة موقع وزارة التربية العراقية.

ثم نضغط الآن على نتائج الامتحانات.

نقوم بالنقر على أيقونة الاسماء.

ونبدأ بكتابة الاسم بالكامل.

ثم نضغط على كتابة المحافظة التي يتواجد بها الطالب.

ثم نضغط الآن على كتابة رقم الامتحان.

وبعد ذلك تظهر النتيجة علي الفور

وزارة التربية والتعليم العراقية توفر رابطًا يمكن الوصول من خلاله إلى نتائج طلاب الصف السادس الإعدادي في العراق عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، حيث يمكن الدخول إليه مباشرة.

وفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم العراقية، تم تخصيص رابط موقع نتائجنا لتسهيل عملية الحصول على النتائج من قبل أولياء الأمور والطلاب، من دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة.