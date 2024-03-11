هتتفرج علي ايه؟ تردد ام بى سى مصر mbc masr 2024 واتفرج علي احدث المسلسلات خلال شهر رمضان

مع بدء موسم الرمضان العام 2024، يتطلع الكثير من المشاهدين في مصر والعالم العربي إلى معرفة ترددات قناة إم بي سي مصر، التي أعلنت عن عرض العديد من المسلسلات الدرامية والكوميدية. تُعتبر قناة إم بي سي مصر واحدة من القنوات الأكثر شهرة في مصر والوطن العربي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المسلسلات والبرامج خلال شهر رمضان 2024. سنقدم في هذا المقال جميع التفاصيل المتعلقة بهذا العرض، تابعونا عبر السطور التالية.

تردد ام بى سى مصر mbc masr 2024

بما أن MBC مصر هي واحدة من القنوات الرئيسية التي تعرض البرامج والمسلسلات خلال شهر رمضان، يبحث الكثير من معجبي القناة عن تردد القناة لمشاهدة الأعمال الدرامية، إليكم ترددات قناة MBC مصر على جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة ام بي سي مصر 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12015.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

تردد قناة إم بي سي مصر 2