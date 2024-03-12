سر أصحاب المطاعم في عمل الطحينة .. بمكون واحد اعملي أحلى طحينة في البيت “مش هتحركها من السفرة”

يعد عمل الطحينة من السلطات الأساسية الموجودة علي كل مائدة في المنزل والتي تقدم بجانب الكثير من الوجبات،وتفضل ربة المنزل وجودها دائما في المنزل بشكل دائم لتقدم مع الوجبات لما لها من فائدة غذائية كبيرة، يمكن التعرف على طريقة تحضيرها بطريقة صحية في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وبتكلفة أقل بكثير من شرائها من الخارج ولا تضمن مصدرها أو نظافتها، تابعوا التفاصيل فى هذا المقال.

طريقة عمل الطحينة في المنزل

المكونات:

1 ونصف كوب كبير من زيت الزيتون.

1 وربع كيلو سمسم ابيض نيء.

5 وربع كوب كبير دقيق أبيض.

1 ملعقة صغيرة ملح.

خطوات تحضير الطحينة في المنزل:

نجهز صينية كبيرة ونفرد عليها السمسم الأبيض النيئ ونقوم بتنقية اى حصى موجود به.

نجهز طاسة ونضع فيها السمسم ثم نضعها على نار متوسطة ويتم تقليب السمسم حتى يصبح لونه ذهبيًا.

نقوم بابعاد الطاسه من على النار ونترك السمسم حتى يبرد تماما.

نجهز الكبة ونضع فيها السمسم ونقوم بطحنه حتى يصبح ناعمًا مثل البودرة هكذا.

ثم نضع الدقيق الأبيض على السمسم المطحون ونقلب باستخدام ملعقة خشبية حتى يختلط جيدا.

نشغل الكبة على خليط السمسم والدقيق مرة ثانية ونضيف إليه الملح و زيت الزيتون تدريجيًا مع الإستمرار في التقليب حتى يمتزج الخليط ونحصل على قوام الطحينة المطلوب.

نحفظ الطحينة في برطمان زجاجي نظيف ومعقم يكون محكم الغلق في الثلاجة ،لتكون الطحينة جاهزة وصالحه في كل الأوقات للإستخدام بجانب العديد من الأطباق مثل السمك والمشاوي.

أهم فوائد عمل الطحينة

تتميز عمل الطحينة في المنزل بوجود السمسم المتعدد الفوائد، وتكون فوائده كما يلي: